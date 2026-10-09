【本日解禁】話題のスタバ「猫耳フラペ」ついに発売！ 黒耳か白耳か、かわいすぎ

発売前から話題の「猫耳フラペ」が、ついに本日スタートです！



スターバックス コーヒーは本日10月9日、ハロウィンシーズンをスタート。“幻のパープルキャット”をモチーフにした「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ」を発売しました。



黒耳と白耳、2種類の猫耳チョコレートをトッピングした、ハロウィンならではのフラペチーノです。

▲ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳 ver.／白耳 ver. 持ち帰り717円、店内利用730円

「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ」は、ブラックベリーの甘酸っぱい風味にチョコレートの深みが広がるブラックベリーチョコレートソースと、すっきりとした酸味がある果肉感のあるブルーベリーヨーグルトを合わせています。

仕上げには猫耳チョコレートをトッピングし、黒耳と白耳の2種類を用意します。黒耳 ver.はビターチョコレートの味わい、白耳 ver.はホワイトチョコレートのミルキーな甘さが特徴といいます。

いずれもTallサイズのみで、ブラックベリー果汁は5％未満です。なお、欠品により猫耳を選べない場合があります。

“幻のパープルキャット”を探す体験も！

黒耳or白耳を選べるというのが楽しいですね！あなたはどっちを選びたい？



今年のハロウィンは、「Halloween purple cat in mystery forest」をテーマに、ミステリアスな森の世界観を表現したフラペチーノやフードが登場するほか、店内やSNSに隠れた“幻のパープルキャット”を探す参加型の体験も用意されています。



ちょっと楽しいハロウィンになりそうですよ！

※価格は税込み表記です。