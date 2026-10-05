大粒「牡蠣フライ」×大俵ハンバーグ！ 牡蠣と肉の秋冬ごちそうキター

ハンバーグやステーキが主力のファミリーレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、10月6日より「牡蠣フライフェア」を開催します。

大粒牡蠣フライ×ハンバーグ！ 秋冬のごちそう

毎年季節限定メニューとして登場するビッグボーイの「牡蠣フライ」が今年も登場。ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」などとともに楽しめます。



▲「牡蠣フライ＆大俵ハンバーグ」

150g：1639円、200g：1815円、250g：2035円



牡蠣フライには、広島県産牡蠣のなかでも厳選した大粒のものを使用。サクサクの衣に包まれた牡蠣は、ひと口頬張ると磯の香りがふわりと鼻に抜け、噛むほどに濃厚な旨みを楽しめるといいます。



牡蠣フライと「直火焼き大俵ハンバーグ」を組み合わせたメニューをはじめ、「手ごねハンバーグ」や「グリルチキン」とのセット、ハンバーグとグリルチキンを一緒に盛り合わせた「トリプルグリル」などを用意。



いずれも、タルタルソースと濃厚ソースの2種が別添えで、好みに合わせて異なる味わいを楽しめます。

▲「牡蠣フライ＆手ごねハンバーグ（150g）」1419円

▲「牡蠣フライ＆グリルチキン（200g）」1419円

▲「牡蠣フライのトリプルグリル（グリルチキン100g＆手ごねハンバーグ100g）」1529円



また、牡蠣フライは単品でも注文可能です。

▲単品 牡蠣フライ（2個）605円

牡蠣×肉を満喫したい！

ビッグボーイの看板の大俵ハンバーグなど肉料理と牡蠣フライを一緒に楽しめるとは贅沢ですね。秋冬らしいごちそう感がありますね。牡蠣も肉もがっつり楽しみたい人にはうれしいフェアではないでしょうか。

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もちろん「今日は牡蠣をもう少し食べたい」という時には、2個605円の単品を追加するのもアリ。

フェアは12月上旬まで実施予定です。

（※文中の価格はすべて税込）