「人間失格」から「資本論」「論語」まで、古今東西1000の名著を漫画にするプロジェクト『まんがで読破』シリーズが1冊48円～77円！【Kindle漫画セール情報】

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『人間失格』『罪と罰』、『資本論』から『我が闘争』まで、古今東西の名著を片っ端から漫画にするシリーズ『まんがで読破』が1冊48円～77円でセール中！ 書名は知っているけど読んだことがない、内容までは良く知らない、といった名著を、この機会に漫画で読破しちゃいましょう！

『まんがで読破』は、2007年から刊行が始まり、文学だけでなく哲学、政治、経済、宗教まで扱ってきたシリーズです。

ただし、「この漫画を読めば原典を読まなくてもいい」というものではありません。制作側が掲げているのは、難しい名著のエッセンスを漫画でつかんでもらい、そこから原典へ向かう入口を作ること。原典をそのまま再現できない作品では、漫画独自の人物やドラマを組み立てることもあり、制作側自身も「邪道・傍流」と言われることは承知の上で制作されています。

そんなシリーズが創刊当初から掲げている目標が、なんと1000作品。岩波文庫や新潮文庫のように、「世界の名著なら、とりあえずこのシリーズを探せば漫画版がある」という状態を目指しています。

とはいえ、一人の漫画家が、1000作の名著をすべて漫画にできるわけがありません。そこで『まんがで読破』は、旧シリーズでは「バラエティ・アートワークス」、現在は「Teamバンミカス」という法人名義で制作されています。

しかし、一人の漫画家を作者にしてしまえば、その人が引退すればシリーズも止まるかもしれない。1000作品を本気で残そうとすれば、今いるスタッフだけでも到底終わりませんが、中の人が入れ替わっても、会社が続いていく限りシリーズそのものは発行され続けられるようにと、最初から“会社を漫画家にした”というわけ。

そんなわけで、本シリーズでは、著書によって作家が違い、漫画のタッチもバラバラで、正直に言えば、作品によって当たりはずれがあることも否めません。逆に言えば、気になる本だけ拾い買いするのも自由。Kindleの高評価レビュー数で選んでもいいかも。

名著を漫画にするシリーズは数多くありますが、1000冊作るために「作者の寿命」まで設計に入れた漫画シリーズは、そうそうありません。長期戦覚悟で制作されている、今後にも期待大なシリーズなのです。

自慢じゃないが、ほとんど読んだことない！

まんがで読破

Teamバンミカス (漫画)、太宰治ほか45名(著)

全62巻（続巻）

2,244円 (各巻48～77円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『人間失格』『罪と罰』『資本論』『純粋理性批判』など、古今東西の名著を漫画で読めるシリーズ。文学作品だけでなく、哲学、政治、経済、宗教まで幅広く扱い、難解な原典の内容を物語やキャラクターを通して読みやすく紹介する。原典そのものの代わりではなく、まず漫画で内容やテーマに触れ、興味を持ったら原典へ進むための入口として作られているシリーズです。



第1巻 『人間失格』 太宰治

第2巻 『破戒』 島崎藤村

第3巻 『こころ』 夏目漱石

第4巻 『罪と罰』 フョードル・ドストエフスキー

第5巻 『羅生門』 芥川龍之介

第6巻 『蟹工船』 小林多喜二

第7巻 『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治

第8巻 『戦争と平和』 レフ・トルストイ

第9巻 『堕落論・白痴』 坂口安吾

第10巻 『カラマーゾフの兄弟』 フョードル・ドストエフスキー

第11巻 『斜陽』 太宰治

第12巻 『赤と黒』 スタンダール

第13巻 『学問のすすめ』 福沢諭吉

第14巻 『武士道』 新渡戸稲造

第15巻 『リア王』 ウィリアム・シェイクスピア

第16巻 『明暗』 夏目漱石

第17巻 『夜間飛行』 サン＝テグジュペリ

第18巻 『神曲』 ダンテ・アリギエーリ

第19巻 『君主論』 ニッコロ・マキアヴェッリ

第20巻 『舞姫』 森鴎外

第21巻 『わが闘争』 アドルフ・ヒトラー

第22巻 『ドグラ・マグラ』 夢野久作

第23巻 『悪霊』 フョードル・ドストエフスキー

第24巻 『資本論』 カール・マルクス

第25巻 『続・資本論』 カール・マルクス／フリードリヒ・エンゲルス

第26巻 『死に至る病』 セーレン・キェルケゴール

第27巻 『レ・ミゼラブル』 ヴィクトル・ユゴー

第28巻 『白鯨』 ハーマン・メルヴィル

第29巻 『阿Q正伝』 魯迅

第30巻 『ドン・キホーテ』 ミゲル・デ・セルバンテス Teamバンミカス

第31巻 『失われた時を求めて』 マルセル・プルースト

第32巻 『種の起源』 チャールズ・ダーウィン

第33巻 『ヴェニスの商人』 ウィリアム・シェイクスピア

第34巻 『共産党宣言』 カール・マルクス／フリードリヒ・エンゲルス

第35巻 『若きウェルテルの悩み』 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

第36巻 『クリスマス・キャロル』 チャールズ・ディケンズ

第37巻 『或阿呆の一生』 芥川龍之介

第38巻 『論語』 孔子（述）

第39巻 『続・論語』 孔子（述）

第40巻 『千夜一夜物語』 作者不詳

第41巻 『宇宙戦争』 H・G・ウェルズ

第42巻 『カーマ・スートラ』 ヴァーツヤーヤナ

第43巻 『西遊記』 呉承恩（作者とされる）

第44巻 『旧約聖書』 作者不詳

第45巻 『百人一首 新版』 藤原定家（撰）

第46巻 『社会契約論』 ジャン＝ジャック・ルソー

第47巻 『方法序説』 ルネ・デカルト

第48巻 『おくのほそ道』 松尾芭蕉

第49巻 『四谷怪談』 鶴屋南北

第50巻 『戦争論』 カール・フォン・クラウゼヴィッツ

第51巻 『1984年』 ジョージ・オーウェル

第52巻 『エミール』 ジャン＝ジャック・ルソー

第53巻 『コーラン』 著者表記なし（イスラーム聖典）

第54巻 『痴人の愛』 谷崎潤一郎

第55巻 『精神分析入門・夢判断』 ジークムント・フロイト

第56巻 『自由論』 J・S・ミル

第57巻 『坊っちゃん』 夏目漱石

第58巻 『平家物語』 作者不詳 まんば

第59巻 『源氏物語』 紫式部

第60巻 『それから』 夏目漱石

第61巻 『モルグ街の殺人』 エドガー・アラン・ポー

第62巻 『純粋理性批判』 イマヌエル・カント