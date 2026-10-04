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Windows Info 第548回

Windows 11 Ver.26H2の配布が開始　すでに5回目のメジャーアップデートで「次」も気になる頃合い!?

2026年10月04日 10時00分更新

文● 塩田紳二　編集● ASCII

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Windows 11の最新メジャーアップデート「26H2」の配布が開始

　2026年9月29日にWindows 11 Ver.26H2の配布が開始された。

Windows

Windows 11 Ver.26H2は、25H2をイネーブルメントパッケージで26H2にアップデートしたあと、9月のDアップデートとして、OSビルド26300.9457になる

●How to get the Windows 11 2026 Update | Windows Experience Blog
　https://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/09/29/how-to-get-windows-11-2026-update/

　ただし、配布はランダムに実施されるため、すでに通知が来たマシンとそうでないマシンがある。筆者宅では、常用している1台には通知が来たが、そうでないマシンにはまだ来ていない。なお、Windows Updateでは、「設定」→「Windows Update」→「その他のオプション」→「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」をオンにすると、新バージョンのWindows配布の優先度が上がるとされている。

　具体的な配布バージョンだが、Windows 11 Ver.25H2 OSビルド26200.9550（25H2の最終版）が9月22日に登場。その後、9月29日にWindows 11 Ver.26H2 OSビルド26300.9457（26H2イネーブルメントパッケージ）が配布開始された。その直後に、最初の26H2のアップデートであるOSビルド26300.9550（2026年9月Dアップデート）がやってきている。ここでは、Windows 11 Ver.26H2 OSビルド26300.9550で新機能などの検証をしている。

Windows

25H2は、最初に配布されるイネーブルメントパッケージにより、26H2になる

　筆者の手持ちのハードウェアに26H1が適用可能なものはなく、26H1に対するアップデート状態は確認できなかった。ARM版26H2についてはx64版と同じく、26200.9550（25H2の最終版）、Windows 11 Ver.26H2 OSビルド26300.9457（26H2イネーブルメントパッケージ）、OSビルド26300.9550（2026年9月Dアップデート）の順だった。ただし、イネーブルメントパッケージはすぐには来なかった。

　なお、Windows 11のアップデートは、インストール時に問題を起こしたハードウェアがあった場合、同種または似た構成を持つPCに対して、アップデートの配布を停止する「セーフガードホールド」が有効になることがある。これについては本連載の以下の記事を参照してほしい。

●Windows 11 24H2の配布開始後もすぐにはやってこない　Windows UpdateとSafeguard Holds
　https://ascii.jp/elem/000/004/227/4227796/

　また、Microsoftが把握している現状の問題点に関しては、以下の記事がある。

●Windows 11 バージョン 26H2 の既知の問題と通知 | Microsoft Learn
　https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/release-health/status-windows-11-26H2

　新機能などに関しては、本連載ですでにいくつかを解説している。

●AI傾倒に一息入れて、既存のWindowsの改良を宣言するMicrosoft　タスクバーを画面の上下左右に移動可能に!?
　https://ascii.jp/elem/000/004/392/4392463/
●Windows 11でタスクバーの位置の移動機能が復活するのは結局どうなった？ プレビュー版の現状を見る
　https://ascii.jp/elem/000/004/406/4406568/●Windows 11は早くも来秋登場の26H2プレビューの準備が始まる
　https://ascii.jp/elem/000/004/352/4352201/●Windows 11 Ver.26H2プレビュー公開　さらにその次のWindowsも少し見えてきた
　https://ascii.jp/elem/000/004/432/4432595/

　Windows 11 Ver.26H2の新機能のいくつかは、段階的に更新されていくため、アップデート直後には以下のWebページに記述がある新機能が含まれていない可能性もある。

●この更新プログラムの内容 | Microsoft Support
　https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/deployment/updates-lifecycle/inside-this-update
●Windows 11、バージョン 26H2 の更新履歴 | Microsoft Support
　https://support.microsoft.com/ja-jp/servicing/os/windows-11/2026/09/windows-11-version-26h2-update-history
●2026 年 9 月 22 日 — KB5124010 (OS ビルド 26300.9550、26200.9550、26100.9550) プレビュー | Microsoft Support
　https://support.microsoft.com/ja-jp/servicing/os/windows-11/2026/09/kb5124010-windows-11-24h2-25h2-update
●Windows 11 バージョン 26H2 の IT 担当者向けの新機能 | Microsoft Learn
　https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/whats-new/whats-new-windows-11-version-26h2

　26H2の新機能に関するMicrosoft Webページの記述をみた感じでは、不具合の修正は最初から含まれているのに対して、新機能の多くは、段階的な配布になっていた。

Windows 11が登場してすでに5回のメジャーアップデート
そろそろ「次の名前」も意識される時期だろう

　今回のアップデートは、Windows Insider Programのチャンネル構成が変化してから最初の正式版のリリースである。「設定」→「Windows Update」→「デバイスの登録削除」による、プレビュー版から正式版への更新および、Windows Insider Programの停止は、うまく動作している。プレビュー版25H2 Beta OSビルド26220.9568から、Ver.25H2 OSビルド26200.9550に移行した。

Windows

Windows Insider Programからの退出と通常版Windowsへの復帰をする設定は、うまく動作したようである。10月2日にベータチャンネルのVer.25H2 OSビルド26220.9568がインストールされたのち、復帰設定をした

Windows

プレビュー版から通常版への復帰設定をすると、25H2の最終アップデートとなるOSビルド26220.9550がインストールされ、同時にWindows Insider Programから退出が実行された

　26H2は2028年10月10日にサービスが終了する予定である。なお、今年10月13日には、24H2がサービス終了を迎える。ちなみに25H2は、来年（2027年）の10月12日がサービス終了である。とりあえず、26H2は出たばかりで、何が起こるかわからないので、24H2のユーザーはまずは25H2にアップデートしておき、問題がないようなら、26H2への移行を考えるといい。

　Windows 11は2021年に登場したが、今回で5回目のメジャーアップデートとなる。24H2でCPUに対する要求が高くなり、古いCPUではインストールができなくなった。今回はこうした制限はなさそうだ。また、高性能なNPUを搭載するCopilot+ PCに深く関わりAI化を進めたこともあったが、従来の方向性に復帰しつつ、Copilot+ PCも諦めないという「中道」路線となった。Windowsのひとつの区切りである6年目に入り、そろそろWindows 11の「次の名前」が意識される時期でもあるだろう。

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