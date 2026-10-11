このページの本文へ

Windows Info 第549回

安定版に進化したWSLコンテナーの仕組み

2026年10月11日 10時00分更新

文● 塩田紳二　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　本連載でも紹介したが（https://ascii.jp/elem/000/004/415/4415912/）、紹介当時プレビュー版だったWSLコンテナーが安定版となり、Windows 11 Ver.26H2のタイミングで配布が開始された。

　26H2では、wsl.exeコマンドを使ってアップデートすると、WSLコンテナーに対応し、wslc.exeが付属したWSLを入手できるはずだ。なお、概要に関しては上述の記事を参照してほしい。

26H2とともに安定版の配布が開始されたWSLコンテナー

　原稿執筆時点では、WSLの安定版バージョンはVer.3.0.1で、プレビュー版としてVer.3.0.2が配布されている。評価は安定版（Ver.3.0.1）で行なった。安定版のLinuxカーネルのバージョンは6.18.40.1。なお、WSLのLinuxカーネルの安定版は、10月7日にリリースされた6.18.54.1。wsl.exeのupdateコマンドでは、なぜか最新の安定版はインストールされなかった。

　前回も簡単に解説したが、WSLコンテナーではAPIが用意され、wslc.exeだけでなく、ユーザーが開発したプログラムからコンテナの管理、制御ができる。

WSL

WSLコンテナーは、従来からWSL制御をしているwslservice.exeを拡張して、コンテナー機能を追加した。コンテナーの起動や制御用にwslcsession.exeを用意した。Linux側には、コンテナーフレームワークのmobyを使い、docker同等を実現している

　APIを実際に実行するのは、「wslservice.exe」というCOMコンポーネント。wslc.exeは、これを直接操作するが、ユーザープログラムからは、C言語、C++、C#の3つの言語用のライブラリが用意され「wslcsdk.dll」を介して「wslservice.exe」を利用する。

　wslservice.exe自体は、Win32側からWSLを制御するためのAPI全体を含み、WSLコンテナー専用という訳ではない。wsl.exeなどもwslservice.exeを介してWSL環境を制御、利用する。

　一般的なLinuxのコンテナと違い、WSLコンテナーは、WSLと同じく軽量ユーティリティー仮想マシンを使ってコンテナ環境を実現している。このため、コンテナ内との通信には、ハイパーバイザー（Hyper-V）のソケット（hvsocket）を使う。このときのAPIはHTTPをベースにしたRESTスタイルである。この軽量仮想マシンとは「wslcsession.exe」で通信する。

　現在のWSLは、オープンソースとしてGitHubで公開されており、WSLコンテナー関連のコードも見ることができる。

　APIのドキュメントに関しては、以下のページから見始めるといいだろう（https://github.com/microsoft/WSL/blob/master/doc/docs/api-reference/index.md）。

　WSLコンテナーでwslcsession.exe経由でコンテナーを制御するのがmobyと呼ばれるモジュールだ。mobyはdockerのベースとなる、コンテナ用フレームワークで、オープンソースプロジェクトとして公開されている。

●モビープロジェクトの紹介: ソフトウェアのコンテナ化の動きを前進させる新しいオープンソースプロジェクト
　https://www.docker.com/ja-jp/blog/introducing-the-moby-project/
●Moby
　https://mobyproject.org/

　DockerのLinuxコンテナーは仮想マシンを使わず、Linuxカーネルの機能により、Linuxの中に独立した実行環境を作る。ただし、仮想マシンのように完全に分離されているわけではなく、作成したコンテナー内のシステム環境設定が親となるLinux環境に影響しないようにしてある。

　このため、カーネルは共有するものの、異なるディストリビューション環境をコンテナ内に作ることが可能だ。WSLコンテナーは、このあたりに関しては、Dockerなどと同じくLinuxカーネルの機能を使い、そのためにmobyが使われている。

　正式公開となったWSLコンテナーだが、wslc.exeコマンドの機能などをみると、Docker同等というわけではなく、最低限を提供しているという状態だ。このため、Dockerを含めて、サードパーティーやオープンソースプロジェクト、Microsoft自身が制御コマンドやGUIを提供できる状態にある。次回は、WSLコンテナーのストレージなどを詳しく見ていくことにする。

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン