安定版に進化したWSLコンテナーの仕組み

本連載でも紹介したが（https://ascii.jp/elem/000/004/415/4415912/）、紹介当時プレビュー版だったWSLコンテナーが安定版となり、Windows 11 Ver.26H2のタイミングで配布が開始された。

26H2では、wsl.exeコマンドを使ってアップデートすると、WSLコンテナーに対応し、wslc.exeが付属したWSLを入手できるはずだ。なお、概要に関しては上述の記事を参照してほしい。

26H2とともに安定版の配布が開始されたWSLコンテナー

原稿執筆時点では、WSLの安定版バージョンはVer.3.0.1で、プレビュー版としてVer.3.0.2が配布されている。評価は安定版（Ver.3.0.1）で行なった。安定版のLinuxカーネルのバージョンは6.18.40.1。なお、WSLのLinuxカーネルの安定版は、10月7日にリリースされた6.18.54.1。wsl.exeのupdateコマンドでは、なぜか最新の安定版はインストールされなかった。

前回も簡単に解説したが、WSLコンテナーではAPIが用意され、wslc.exeだけでなく、ユーザーが開発したプログラムからコンテナの管理、制御ができる。

APIを実際に実行するのは、「wslservice.exe」というCOMコンポーネント。wslc.exeは、これを直接操作するが、ユーザープログラムからは、C言語、C++、C#の3つの言語用のライブラリが用意され「wslcsdk.dll」を介して「wslservice.exe」を利用する。

wslservice.exe自体は、Win32側からWSLを制御するためのAPI全体を含み、WSLコンテナー専用という訳ではない。wsl.exeなどもwslservice.exeを介してWSL環境を制御、利用する。

一般的なLinuxのコンテナと違い、WSLコンテナーは、WSLと同じく軽量ユーティリティー仮想マシンを使ってコンテナ環境を実現している。このため、コンテナ内との通信には、ハイパーバイザー（Hyper-V）のソケット（hvsocket）を使う。このときのAPIはHTTPをベースにしたRESTスタイルである。この軽量仮想マシンとは「wslcsession.exe」で通信する。

現在のWSLは、オープンソースとしてGitHubで公開されており、WSLコンテナー関連のコードも見ることができる。

APIのドキュメントに関しては、以下のページから見始めるといいだろう（https://github.com/microsoft/WSL/blob/master/doc/docs/api-reference/index.md）。

WSLコンテナーでwslcsession.exe経由でコンテナーを制御するのがmobyと呼ばれるモジュールだ。mobyはdockerのベースとなる、コンテナ用フレームワークで、オープンソースプロジェクトとして公開されている。

●モビープロジェクトの紹介: ソフトウェアのコンテナ化の動きを前進させる新しいオープンソースプロジェクト

https://www.docker.com/ja-jp/blog/introducing-the-moby-project/

●Moby

https://mobyproject.org/

DockerのLinuxコンテナーは仮想マシンを使わず、Linuxカーネルの機能により、Linuxの中に独立した実行環境を作る。ただし、仮想マシンのように完全に分離されているわけではなく、作成したコンテナー内のシステム環境設定が親となるLinux環境に影響しないようにしてある。

このため、カーネルは共有するものの、異なるディストリビューション環境をコンテナ内に作ることが可能だ。WSLコンテナーは、このあたりに関しては、Dockerなどと同じくLinuxカーネルの機能を使い、そのためにmobyが使われている。

正式公開となったWSLコンテナーだが、wslc.exeコマンドの機能などをみると、Docker同等というわけではなく、最低限を提供しているという状態だ。このため、Dockerを含めて、サードパーティーやオープンソースプロジェクト、Microsoft自身が制御コマンドやGUIを提供できる状態にある。次回は、WSLコンテナーのストレージなどを詳しく見ていくことにする。