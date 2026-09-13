このページの本文へ

Windows Info 第544回

PowerShellにおけるwinget

2026年09月13日 10時00分更新

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

PowerShellには
wingetパッケージマネージャを利用するコマンドがある

　Windowsのパッケージマネージャであるwingetに関しては、本連載でも何度か解説している（Windows 11におけるアプリインストーラーとwinget）。今回は、そのPowerShellへの実装を見ていきたい。

　PowerShell 7.x用には、Microsoft.WinGet.Clientモジュールがあり、ここにwingetパッケージマネージャを利用するコマンドがある。

　wingetコマンドは、手動でパッケージ管理、パッケージの検索、情報表示、インストール、アップグレードなどをするためのものだ。インストールされているパッケージの一覧表示機能などもあるが、その出力を分析して処理といったことは考えられていない。

　これに対してMicrosoft.WinGet.Clientモジュールでは、インストール済みのパッケージリストなどを、PowerShellのオブジェクトとして出力するため、フィルタリングやソートといった処理が可能となる。また、結果から特定のプロパティを取り出して処理することも可能になる。

　PowerShell、Windows PowerShell（以下共通の場合は、PowerShellと総称）で、Microsoft.WinGet.Clientモジュールを利用するには以下のコマンドを実行する。システムの状態により、必要なモジュールのインストール確認が行われるが、すべて「Y」で先に進む。

Install-Module -Name Microsoft.WinGet.Client -Scope CurrentUser

　なお、管理者権限で起動したターミナルウィンドウならば、「-Scope CurrentUser」を省略できる。そのあと、Get-Commandコマンドでコマンドが存在することを確認する。

Get-Command -Noun "WinGet*"

winget

Install-Moduleコマンドを実行したあと、Get-Commandで新規に登録されたMicrosoft.WinGet.Clientのコマンドを表示できる

　ここに、コマンド（Cmdlet）が表示されれば、モジュールのインストールは完了している。なお、表示されるAliasはSettingsが最後に来るコマンドをSettingでも動くようにするものなので気にする必要はない。

　モジュールには、以下の表のようなコマンドが定義される。

winget

　なお、参考として、winget.exeコマンドのサブコマンドを以下に示す。

winget

　1回Install-Moduleコマンドを使えば、以後、PowerShellでは常にモジュールが読み込まれる。このため、起動ごとにモジュールを読み込ませる必要はない。

　Microsoft.WinGet.Clientのコマンドは、インストールされているwingetパッケージに含まれているパッケージマネージャを利用する。そのために、インストールされているwingetパッケージとの整合性を検証するコマンドや、wingetのインストールをアップデートするコマンドなどが用意されている。

　wingetとMicrosoft.WinGet.Clientは、アップデートのタイミングが異なるため、利用にあたっては、最新のwingetのインストールが必要になることがある。これを検証するのが「Assert-WinGetPackageManager」（https://github.com/microsoft/winget-cli/blob/v1.30.100-preview/src/PowerShell/Help/Microsoft.WinGet.Client/Assert-WinGetPackageManager.md）である。

　もし、エラーが表示された場合、「Repair-WinGetPackageManager」（https://github.com/microsoft/winget-cli/blob/v1.30.100-preview/src/PowerShell/Help/Microsoft.WinGet.Client/Repair-WinGetPackageManager.md）を使って、wingetをアップデートするなどして修復する。スクリプトなどで使う場合、最初にこれらのコマンドを使って、整合性を取った上で実行を開始するといいだろう。

　パッケージに関する機能のうち、winget showコマンドのようなパッケージのメタ情報を扱う機能がMicrosoft.WinGet.Clientにはない。あらかじめパッケージ名ありきで処理していくだけなので、リリースノートのようなメタ情報を直接扱うコマンドはないが、Export-WinGetPackage（https://github.com/microsoft/winget-cli/blob/v1.30.100-preview/src/PowerShell/Help/Microsoft.WinGet.Client/Export-WinGetPackage.md）を使い、パッケージをダウンロードすると、メタ情報を含んだマニフェストファイル（yamlファイル）が得られる。

　これを解析すれば、winget showコマンドのようなパッケージ自体の情報を得ることができる。デフォルトのダウンロード先は、ユーザーのDownloadsフォルダ。コマンドは以下のとおり。

Export-WinGetPackage パッケージ名またはパッケージId

　Downloadsフォルダにパッケージ名のフォルダを作り、その下にダウンロードするため、ディレクトリの衝突を心配する必要はない。

　ソースの設定、管理やパッケージの検索、インストール関連は、ほぼ、wingetのサブコマンドと同等のコマンドがある。

　Microsoft.WinGet.Clientの詳細なヘルプは、GitHubの以下のURLにマークダウンファイルがありコマンド書式や解説がある。

●Microsoft.WinGet.Client
　https://github.com/microsoft/winget-cli/tree/v1.30.100-preview/src/PowerShell/Help/Microsoft.WinGet.Client

　また簡易的には、Get-Helpコマンドで各コマンドのコマンドライン書式を見ることもできる。

　PowerShellからwingetパッケージマネージャを扱えるようになり、インストール済みのパッケージのデータベース化も可能になった。Windowsの完全再インストールのあと、事前にMicrosoft.WinGet.Clientから得られた情報を使って、Microsoftストアアプリ以外のソフトウェアの復活もできそうだ。

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン