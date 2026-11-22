Windowsの起動時にプログラムを自動実行する方法は複数ある

Windowsには、起動時にプログラムを自動実行する機能がある。これを使うことで、実行環境のカスタマイズが可能になる。今回はこの自動起動を解説する。

以下の表は、Windows起動時にユーザーが設定できるプログラムの起動手段の一覧である。これには大きく、ユーザーのサインイン前に実行されるものと、サインイン後のものの2種類がある。

その違いはプログラムの起動時にカレント・ユーザーの情報がないこと。このため、特定ユーザー向けにプログラムを実行することができずに全ユーザー向けとなる。

ログイン前にプログラムを起動できるのは、「タスクスケジューラー」と「ローカルグループポリシー」の2つ。タスクスケジューラーでは、起動するプログラムの実行タイミングを指定する「トリガー」で「コンピュータの起動時」を選択する。

なお、タスクスケジューラー自体は、トリガーを変更することで、サインイン後などにプログラムを起動することが可能である。

もう1つのローカルグループポリシーでは、「コンピューターの構成」→「Windows の設定」→「スクリプト (スタートアップ/シャットダウン)」→「スタートアップ」を使うことで、サインイン前に起動するプログラムを指定できる。

●プログラムを自動的に実行する

https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-client/system-management-components/run-programs-automatically

次に実行されるのがWindowsサービスで、これは登録されたWindowsサービスプログラムを順序グループやサービス同士の依存関係などを考慮して起動する。

ただし、サービスはWindows起動に必要なプログラムを起動しており、既存の項目に手をつけないようにする。サービスは、Windowsの稼働中にバックグラウンドで動作することを目的としており、単純にプログラムを起動させて、すぐに終了するような目的には、前述のタスクスケジューラやローカルグループポリシーを使うほうがよい。

以上が、サインイン前にプログラムを起動させる方法である。どの方法もすべてのユーザーに効力が及ぶことに注意してほしい。

サインイン後に有効なプログラムの自動起動には、レジストリを使う方法とスタートアップフォルダを使う方法の2つがあり、どちらも個別ユーザーもしくは共通ユーザー用に設定ができる。

レジストリによる自動起動には、登録後、サインインの後に毎回実行されるRunキーと、1回だけ実行し、その後に項目を削除するRunOnceの2つがあり、それぞれ、特定ユーザー／共通ユーザーで別々に登録ができる。詳細に関しては、以下のMicrosoftのページがある。

●実行キーと RunOnce レジストリ キー - Win32 apps

https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/setupapi/run-and-runonce-registry-keys