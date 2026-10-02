セガは10月2日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Steam Autumn Sale」を開催中だと発表。セール期間は、2026年10月15日まで。

今回のセールでは、セガから『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が通常版、デラックス・エディションともに50％オフで登場。また、『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』も50％オフに。そのほかにも、『ぷよぷよ™テトリス®２』などの人気タイトルが特別価格でラインアップしている。

アトラスからは、『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が通常版、デジタルデラックス版ともに45％オフで登場。また、『メタファー：リファンタジオ』も通常版、「アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション」ともに60％オフとなっている。

ほかにも人気タイトルが多数ラインナップしているので、詳しくは下記のセールページを確認してほしい。

▼「Steam Autumn Sale」

https://store.steampowered.com/developer/Sega/

※タイトルラインナップは、変更になる場合があります。

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