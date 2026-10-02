『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』などアトラスの人気RPGもお買い得！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が50％オフ！セガ／アトラスが「Steam Autumn Sale」を開催
セガは10月2日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Steam Autumn Sale」を開催中だと発表。セール期間は、2026年10月15日まで。
今回のセールでは、セガから『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が通常版、デラックス・エディションともに50％オフで登場。また、『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』も50％オフに。そのほかにも、『ぷよぷよ™テトリス®２』などの人気タイトルが特別価格でラインアップしている。
アトラスからは、『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が通常版、デジタルデラックス版ともに45％オフで登場。また、『メタファー：リファンタジオ』も通常版、「アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション」ともに60％オフとなっている。
ほかにも人気タイトルが多数ラインナップしているので、詳しくは下記のセールページを確認してほしい。
▼「Steam Autumn Sale」
https://store.steampowered.com/developer/Sega/
※タイトルラインナップは、変更になる場合があります。
©SEGA
Tetris ® & © 1985~2026 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.
©ATLUS. ©SEGA.
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります