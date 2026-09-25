「2026年の秋は、シャインマスカットを山程食べたっけ……」そんな思い出、ほしくないですか？
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
えっ……。ほ、本当にいいですか!? 秋田のホテルで、シャインマスカットを好きなだけ頬張る3日間がやってきます。
連休の予定、もう決まりましたか。せっかくの休みだから、家族や友人と少し贅沢で、おいしい思い出を作りたい。「2026年の秋の思い出はシャインマスカット」。きっぱりそう言い切れるグルメイベントが開催されます！
まるで果樹園を訪れたようなワクワク感！
ANAクラウンプラザホテル秋田にて、9月に連日満席となるほど大反響を呼んだ「ＪＡ秋田しんせい産シャインマスカット食べ放題」が、2026年10月10日（土）～10月12日（月・祝）の3連休限定で追加開催が決定！ 会場は12階の「スカイグリルブッフェレストラン空桜 SORA」。地上約50メートルから秋田の街並みを一望できます。
主役は、由利本荘市から届く産地直送のシャインマスカット。木箱にぎっしり並んだ大粒の果実を自分の手で選ぶ時間は、まるで果物狩りです。
目の前で切り分けられるライブ感！新作ショートケーキで優雅なデザート体験
新作の「シャインマスカットのショートケーキ」も加わります。パティシエが仕立てた一台を、スタッフが目の前で切り分けてくれます。ランチの締めくくりが、ちょっとしたイベントに変わります。
ランチは90分制の2部制で、1部は11:30～13:00、2部は13:15～14:45です。料金は大人3,600円、小学生1,200円、幼児（3歳～未就学児）500円。すべて税込みです。
窓の向こうの景色と、口いっぱいに広がる甘み。テーブルを囲む顔ぶれを、ひとり思い浮かべてみてください。
ＪＡ秋田しんせい産シャインマスカット 食べ放題
●会場：ANAクラウンプラザホテル秋田
12階「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」
●期間：2026年10月10日（土）～10月12日（月・祝）
ランチ[90分制／2部制]
●営業時間：
1部：11:30a.m.〜1:00p.m.
2部：1:15p.m.～2:45p.m.
●料金：大人3,600円/小学生1,200円/幼児500円
※幼児料金は3歳〜未就学児 ※表示価格は税込み
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