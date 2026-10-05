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10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第43回

各回先着20名！ 13時の部・15時半の部の予約受付をスタート

イベント参加はファストパスがあると便利！ 混雑時もスムーズに入場できる「TOKYO Gaming-PC STREET 9」ファストパス案内

2026年10月05日 12時00分更新

文● ASCII編集部

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TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II
入場・観覧無料

　ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

　ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

　このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

　さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」公式ガイド

待たずに会場に入れる「ファストパス」の予約を受け付けます

　本イベントは参加無料で、会場にはご自由にお入りいただけます。

　また、当日はスムーズにご入場いただくための「ファストパス」をご用意しています。入場時は、ファストパスをお持ちの方を優先してご案内いたします。

　一般入場をご希望の方は、ファストパスをお持ちの方の待機列が解消され次第、順次ご案内いたします。なお、一般入場の待機列が長くなっている場合でも、入場開始から10分間はファストパスをお持ちの方を優先してご案内いたします。

　ファストパスは「13時の部」と「15時半の部」の2種類をご用意しています。各回とも先着20名までとなっており、ファストパスをお持ちの方は、対象時間の入場時に優先してご案内いたします。

　当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施し、ご入場までお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ファストパスについて

　ファストパスは、該当の部に優先して入場可能なパスです。ファストパスをお持ちでない方も、入場いただけます（混雑状況によっては、入場制限をさせていただく可能性もあります）。

　※当日は一般入場開始時間の10分前（13時の部は12時50分、15時半の部は15時20分）から、ファストパス専用列にお並びいただけます。

　※ファストパスを利用して入場される場合は、各部の開始時間から10分以内（13:00〜13:10／15:30〜15:40）に必ず会場受付へお越しください。10分を過ぎた場合、ファストパスは無効となり、一般待機列の最後尾にお並びいただくことになりますのでご注意ください。

　※各部とも先着20名までお申し込みいただけます。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。　

※謎解きゲームの参加には上記制限はございませんので、お気軽にご参加下さい。

※この予約に関するご質問は、「ascii-event@lab-kadokawa.com」までメールにてご連絡ください（ファストパス予約のお問い合わせ専用となります）。

TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」の特集はこちら！

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