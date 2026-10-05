イベント参加はファストパスがあると便利！ 混雑時もスムーズに入場できる「TOKYO Gaming-PC STREET 9」ファストパス案内

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

待たずに会場に入れる「ファストパス」の予約を受け付けます

本イベントは参加無料で、会場にはご自由にお入りいただけます。

また、当日はスムーズにご入場いただくための「ファストパス」をご用意しています。入場時は、ファストパスをお持ちの方を優先してご案内いたします。

一般入場をご希望の方は、ファストパスをお持ちの方の待機列が解消され次第、順次ご案内いたします。なお、一般入場の待機列が長くなっている場合でも、入場開始から10分間はファストパスをお持ちの方を優先してご案内いたします。

ファストパスは「13時の部」と「15時半の部」の2種類をご用意しています。各回とも先着20名までとなっており、ファストパスをお持ちの方は、対象時間の入場時に優先してご案内いたします。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施し、ご入場までお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 会場までのアクセス JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

※Googleカレンダーが開きます