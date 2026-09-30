アストリアのCVは、声優のアンデルソンゆり子さん！
ワイバーン姉妹の妹・アストリアが新英雄として登場！『ガデテル』にて5周年記念イベント＆キャンペーンを開催
KongStudiosは9月30日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、2026年10月6日で日本でのサービス開始から5周年を迎えることを記念し、新英雄「食いしん坊ワイバーン アストリア」の登場をはじめ、最大170連分の召喚が無料となる各種キャンペーン、コスチュームコレクションのアニバーサリーセールなどを開催。
さらに、「第3回 ガーディアンテイルズ コスチュームコンテスト」の開催や、これまでの冒険の思い出を募集するSNSキャンペーンなど、5周年を彩る企画を順次展開する。それぞれの開催期間は、下記を確認してほしい。
■ワイバーン姉妹の妹・アストリアが新英雄として登場！
新英雄として、[SSR]食いしん坊ワイバーン アストリア（CV：アンデルソンゆり子さん）が登場。アストリアは、姉のルーナとともにニューチューブで配信を行っている新人ニューチューバー。全国の騎士のために、そして自分たちの食費のために、今日もワイバーン姉妹の配信は続く。
「今日の主役、いただいちゃった」
無属性の遠隔アタッカーで、与えたダメージに応じて自身のHPを回復するチェインスキル「もぐもぐっ！」を所持している。開花後は、画面全体の敵に遠隔ダメージを与え、味方のクリティカル率を上昇させるリーダースキル「カメラ回ってますよ！」が解放される。
現在、アストリアとモチーフ装備「S-スクリプション」をピックアップした召喚も開催中だ。ピックアップ召喚開催期間は、2026年10月14日13時59分まで。
【ピックアップ対象】
英雄：[SSR]食いしん坊ワイバーン アストリア（CV：アンデルソンゆり子さん）
装備：[SSR]★5 S-スクリプション
★「食いしん坊ワイバーン アストリア」英雄紹介PV
https://youtu.be/tgsGRkhPdYM
■最大170連分の無料召喚！ 5周年記念召喚キャンペーン開催
5周年を記念して、最大170連分の召喚を無料で楽しめる各種キャンペーンを開催。
① 1日1回10連召喚無料キャンペーン
期間中、1日1回10連召喚を無料で利用できるキャンペーンを開催。ピックアップ召喚またはセレクト召喚のいずれかを対象に、最大5日間で合計50連の召喚を無料で楽しめる。開催期間は、2026年10月14日13時59分まで。
② 5周年記念プレゼントイベント
5周年を記念して、ゲーム内アイテムを日替わりでプレゼント。期間中は、召喚に使用できる「セレクト召喚コントローラー」合計50個（50連分）をはじめ、育成に役立つさまざまなアイテムを獲得できる。開催期間は、2026年10月14日23時59分まで。
※プレゼントは日ごとに内容が異なり、各日の配布期間中にログインすることで受け取ることができます。
③ デイリーミッション報酬増量
10月1日より、デイリーミッションのクリア報酬が期間限定で増量する。ミッションをクリアすると、1日最大5個のセレクト召喚コントローラーを獲得でき、期間中最大70個を入手できる。開催期間は、2026年10月1日4時～10月15日3時59分まで。
■SSR英雄3体＆モチーフ装備2種を選べる！ 5周年記念ログインボーナス
5周年を記念した特別なログインボーナスイベントを開催。期間中のログインで、対象のSSR英雄から好きな英雄を選べる「英雄セレクトボックス」を最大3個、対象のモチーフ装備から好きな装備を選べる「モチーフ装備セレクトボックス」を最大2個獲得できる。
このほかにも、ヒーロークリスタルや祝福の書、[SSR]超越用ハンマーなど、英雄・装備の育成に役立つアイテムを獲得可能だ。開催期間は、2026年10月27日23時59分まで。
■全64種が75％オフ！ コスチュームコレクションショップが期間限定オープン
5周年を記念して、期間限定でコスチュームコレクションショップがオープンする。これまでに販売されたコスチュームコレクション64種を、通常価格の75％オフで購入可能。
また、「ピンクワイバーンのきぐるみ アストリア」をはじめ、新たな英雄・装備コスチュームも追加されている。開催期間／販売期間は、2026年10月14日13時59分まで。
※詳細はゲーム内をご確認ください
■「第3回 ガーディアンテイルズ コスチュームコンテスト」開催決定！
5周年を記念して、「第3回 ガーディアンテイルズ コスチュームコンテスト」の開催が決定。今回は、イラストレーター・しきみ先生との特別企画も実施し、新たなコスチュームをデザインするという。
5周年当日の10月6日には、コンテストの詳細発表とあわせて、しきみ先生による5周年記念描き下ろしイラストも公開予定だ。続報を楽しみにしよう。
■「ガデテルの思い出」を募集！ 5周年記念SNSキャンペーン
10月1日より、『ガーディアンテイルズ』5周年を記念した「思い出投稿キャンペーン」を開催。推しキャラクター、忘れられないストーリー、お気に入りのスクリーンショットなど、「ガデテルの思い出」をぜひ投稿しよう。参加した人の中から抽選で55名に、オリジナルクッションをプレゼント。応募期間は、2026年10月1日～10月13日23時59分まで。
【参加方法】
①『ガーディアンテイルズ』公式X（@GuardianTalesJP）をフォロー
②ハッシュタグ「#ガデテル5周年」をつけて、ガデテルの思い出を投稿
※詳細は『ガーディアンテイルズ』公式Xをご確認ください。
■5周年記念「ガデテルチャンネル」スペシャル回を公開！
『ガーディアンテイルズ』日本リリース5周年を記念した「ガデテルチャンネル 5周年スペシャル」を、公式YouTubeチャンネルにて公開中。今回は、ワイバーン姉妹のルーナ＆アストリアとともに5周年をお祝い。5周年を記念した特別な内容をお届けする。
★「ガデテルチャンネル 5周年スペシャル」
https://www.youtube.com/watch?v=i1MHbbJG09o
■「ガデテルチャンネル出張版」おたより募集中！
『ガーディアンテイルズ』公式YouTubeにて毎週公開中の公式動画コンテンツ「ガデテルチャンネル出張版」では、騎士（プレイヤー）からのおたよりを募集中。2026年12月頃までのキャンペーン期間中は、採用された人へのプレゼントを通常より増量してお届けする。
採用されたおたよりは、「ガデテルチャンネル」または「ガデテルチャンネル出張版」にて紹介。ぜひお気軽に応募してみてはいかがだろうか。
【公式YouTube】
https://www.youtube.com/@GuardianTalesJP
【おたより投稿フォーム】
https://forms.gle/a6ewDnCSDjTLCLay5
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
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©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会
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