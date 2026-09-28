Phoenixx（フィーニックス）は9月28日、2026年10月3日・4日にコングレスクエア グラングリーン大阪にて開催するインディーゲームのショーケース型イベント「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」（以下、OIGS2026）に先駆け、TikTok LIVEにてオンラインショーケース「OIGS Online Showcase」を配信すると発表。配信日時は、2026年9月30日19時より。

今回のオンラインショーケースでは、MCに百花繚乱さんを迎え、ゲストにはTikTok LIVEで活躍中のTIZZ TRIDENT所属クリエイター、ゆきドラさん、りなてぃさん、じんとにさん、ぴょんさんの4名が出演し、『わびさび寿司ダービー』や『買い物マスターとみえ』（ジーン）など、OIGS2026で注目のタイトルをまとめて知ることができるスペシャル番組となっている。

10月のリアルイベントに先駆け、OIGS2026に集まるインディーゲームをいち早く楽しめる機会となっているので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

以下では、オンラインショーケースの出演者情報に加え、ステージ企画、会場限定企画など、開催直前の最新情報をお届けしよう。

■2026年9月30日19時～ オンライン配信番組「OIGS Online Showcase」をTikTok LIVEで配信！

本番組では、MCに百花繚乱さんを迎え、出展タイトルの中から選りすぐりの作品の実況プレイを交えて紹介するコーナー、ここでしか見られないインディーゲームのトレンドがわかるコーナーなどを、今注目のTIZZ TRIDENT所属クリエイター陣を迎えて生配信。世界中のインディーゲームファンが楽しめる、インディーゲームの魅力を凝縮した3時間を届けるという。

【OIGS2026 オンラインショーケース 開催概要】

番組名：OIGS2026 Online Showcase

日時：2026年9月30日19時～21時30分（予定）

配信プラットフォーム：TikTok LIVE

配信アカウント：

TikTok LIVE Japan 公式アカウント：https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

同時配信：

TikTok インディーゲームサミット 公式アカウント：https://www.tiktok.com/@tokyo_indie_games_summit

出演者：

MC：百花繚乱さん

ゲスト：ゆきドラさん、りなてぃ＜＞天音利梛さん、じんとに【ジントニックの隠れ家】さん、ぴょんさん（TIZZ TRIDENT所属クリエイター）

▼番組、出演者情報

https://funky802.com/osaka-indiegames-summit/#online

▼『OIGS2026 Online Showcase』ご視聴はこちら

TikTok LIVE Japan 公式アカウント または TikTok インディーゲームサミット 公式アカウント（同時配信）

■2026年10月3日・4日開催「OIGS2026」ステージ情報・タイムテーブルを公開！

また、ゲームイベント「ハイドアウト404 Vol.8」とのコラボレーションや、FM802番組の公開収録、ゲーム系Podcastとの連動企画など、ゲームファンはもちろん、幅広い人が楽しめる企画を予定している。

＜出展タイトル・スポンサー第3弾を公開！ 注目タイトルがさらに集結＞

OIGS2026に新たな出展タイトルとスポンサーが決定した。国内外からさまざまなインディーゲームが集まり、会場では実際にゲームをプレイできるほか、クリエイターや企業との交流も楽しめる。

▼出展タイトル・スポンサー情報はこちら

https://funky802.com/osaka-indiegames-summit/contents.php

＜ステージ・コラボレーション企画＞

会場では、ゲームにまつわるトークやライブ、公開収録など、会場ならではの企画を展開。「ハイドアウト404 Vol.8」とのコラボレーションをはじめ、ゲームPodcastによるゲームをより深く楽しめるトーク・ステージなど、さまざまなプログラムを公開。

◆「吉Pラジオ」

＜ステージ日時：10月3日11時～11時20分 オープニングセレモニー内＞

ゲーム業界で長年インディーゲームやクリエイター支援に携わってきた吉田修平さんによるトーク番組「吉Pラジオ」がOIGS2026に登場。今回は、話題作『シュレディンガーズ・コール』を手がけたアクロバティックチリメンジャコ／ゲームクリエイターのAchabox氏をゲストに迎え、ゲーム業界へ入ったきっかけや京都のインディーゲームコミュニティでの活動、4年の歳月をかけて作品を完成させるまでの軌跡などを掘り下げる。

出演：吉田修平さん、Achaboxさん、村上雅彦さん

◆「ゲームを遊ぶ人にも、作る人にも聞いてもらいたいPodcastのハナシ」

＜ステージ日時：10月3日11時30分～12時15分＞

◎ゲームなんとか × IGN JAPAN しゃべりすぎGAMER -

「ゲームなんとか」と「IGN JAPAN しゃべりすぎGAMER」がコラボレーション。こへいさん、HARUさん、クラベさんの3名が、ゲームを遊ぶ人にも、作る人にも楽しめるPodcastの魅力や、ゲームにまつわるトークをお届けする。

出演：こへいさん、HARUさん、クラベさん

◆「シュレディンガーズ・コールをなんとか」

＜ステージ日時：10月3日15時30分～16時15分＞

◎ゲーム開発者アクロバティックチリメンジャコさんとお話しよう -

こへいさん、HARUさんに加え、Achaboxさん、入交星士さんが出演。ゲーム開発者とのトークを通して、ゲームを「作る」側の視点にも迫る。

出演：こへいさん、HARUさん、Achaboxさん、入交星士さん

▼タイムテーブル・ステージ情報はこちら

https://funky802.com/osaka-indiegames-summit/stage.php

＜「ハイドアウト404 Vol.8」会場から有料生配信が決定！＞

10月4日に開催する「ハイドアウト404 Vol.8 in OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」について、STARDUST WEBでの有料生配信が決定した。リョウガさん・ユーキさん・橘柊生さんが出演するゲームイベントの模様を、会場に足を運べない人もオンラインで楽しめる。

「ハイドアウト404 Vol.8 in OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」

開催日：2026年10月4日

＜一部＞12時～＜二部＞14時30分～

出演：リョウガさん・ユーキさん・橘柊生さん

※出演者変更などの理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※今回の公演では、アフタートークの実施はありません。

【配信チケット】

一部・二部 各2000円

【アーカイブ視聴期間】

2026年11月4日23時59分まで

▼詳細・配信チケットの購入はこちら

https://hideout404.com/news/item-257/

＜会場限定の企画・グッズ販売も展開 ＞

◎スタンプラリー

豪華景品が当たるスタンプラリーを実施。配布されるマップをもとに会場をめぐってスタンプを集めると、景品交換所でくじに挑戦できる。豪華景品が当たるスタンプラリーをぜひお楽しもう。

◎OIGS2026オフィシャルグッズ販売

OIGS2026限定のオフィシャルグッズとして、出展クリエイターのイラストを使用した缶バッジなど、ここでしか手に入らない限定グッズを販売。

◎「ハイドアウト404 Vol.8 in OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」のオリジナルグッズ販売

イラストレーターのイユダ エマさんの描き下ろしによるオリジナルグッズが新登場。ぜひチェックしよう。

手ぬぐい、ステッカーシート、缶バッジ4種類

・10月4日10時-17時に販売。 ※1部・2部の区別なく共通販売。

・OIGSのチケットで入場した人もグッズは購入可能。

＜ゲームを通じた交流・ビジネスマッチング＞

クリエイターとユーザー、企業など、ゲームに関わるさまざまな人々が出会い、新たなつながりを生み出す場として、ビジネスマッチングなどの交流機会も提供。 OIGS2026は、インディーゲームの「今」に触れ、クリエイターとユーザー、企業がつながる場として、関西から世界へインディーゲームの魅力を発信していくという。

■イベント概要

イベント名：OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026

開催日時：

[一般公開日] 2026年10月3日／4日 10時～17時 ※最終入場：16時30分

会場：コングレスクエア グラングリーン大阪

公式サイト：https://funky802.com/osaka-indiegames-summit/

■OIGS2026チケット販売中！

●チケット種別・前売価格

＜10月3日／10月4日 各日販売＞ ※両日とも一般公開日

・入場チケット：1500円

・アーリー入場チケット：2500円 ※一般開場前（9時～10時）に優先入場できる。

・ビジネスチケット：6000 特典は下記参照 ※ローソンチケットのみ販売

※チケット1枚で1名の入場が可能です。

※保護者1名につき、小学生以下のお子さま１名まで同伴でご入場いただけます。

※「ハイドアウト404 Vol.8 in OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」にご来場の方はOIGS入場券付ですので、別途OIGSのご購入は不要です。

＜ビジネスチケット特典＞

・OIGSビジネスマッチングシステムでの商談が可能。

・ドリンク、Wi-Fi完備の専用ラウンジが利用可能。

・クロークが利用可能となります。

・優先入場が可能となります。

・一般開場時間前（9時～10時）に優先入場できる。

▼OIGS2026チケットのご購入はこちら

＜日本国内＞

ローソン：https://l-tike.com/osaka-indiegames-summit/ （Lコード：54242）

イープラス：https://eplus.jp/osaka-indiegames-summit/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/osaka-indiegames-summit/ （Pコード：661₋967）

＜海外＞

イープラス（海外受付）：https://eplus.tickets/osaka-indiegames-summit/

Ticket in Japan：https://www.ticketsinjapan.com/en/events/others_osaka_indiegames_summit_2026/

▼「ハイドアウト404 Vol.8 in OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」配信チケット

ハイドアウト404 Vol.8 in OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2026」の現地会場チケットは完売している。会場に来れない人も、有料生配信でぜひ楽しもう。

【イベント開催概要】

日時：2026年10月4日 一部 12時～／二部 14時30分～

出演：リョウガさん・ユーキさん・橘橘生さん

※出演者変更などの理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※今回の公演では、アフタートークの実施はありません。

【配信チケット価格】

一部・二部 各2000円

【アーカイブ視聴期間】

2026年11月4日23時59分まで

▼詳細・配信チケットの購入はこちら

https://hideout404.com/news/item-257/