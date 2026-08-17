FPSも大作ゲームもこれ1台！ Ryzen 7 7800X3D×RX 9060 XT 16GBを30万円以内で

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ゲーミングPCを選ぶとき、「ゲーム性能ならとにかくGPUを重視」と考える人は多いだろう。もちろん間違いではない。しかし、フレームレートをしっかり伸ばしたいなら、CPUも無視できないパーツだ。

特に、高リフレッシュレートのディスプレーを使ってFPSやTPSを遊びたいとなると、GPUだけでなくCPU側にも余裕を持たせておきたい。せっかく30万円近いゲーミングPCを買うなら、どちらか一方だけではなく、CPUとGPUの両方にこだわりたいところ。

そこで注目したいのが、STORMの「GKG-PSK78X3D96XT」。ゲーム向けCPUとして定評のあるRyzen 7 7800X3Dと、16GBのビデオメモリを備えるRadeon RX 9060 XTを組み合わせ、価格は28万9800円。30万円を超えずに、CPU性能までしっかり確保した構成が魅力といえる。

高fpsを狙うなら、CPUにもお金をかけたい

「GKG-PSK78X3D96XT」

価格：289,800円

【CPU】Ryzen 7 7800X3D

【GPU】Radeon RX 9060 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

GKG-PSK78X3D96XTを選ぶ大きな理由が、CPUにRyzen 7 7800X3Dを採用していることだ。

8コア／16スレッドのCPUで、AMD 3D V-Cache技術によって96MBの大容量L3キャッシュを搭載しているのが特徴。ゲーム性能を重視して設計されたプロセッサーであり、フレームレートを伸ばしたいゲーマーにとって頼もしい存在。

高解像度、高画質でゲームを遊ぶほどGPUの重要性は大きくなる。一方、フルHDなどで画質設定を調整し、144Hzや240Hzといった高リフレッシュレートを生かしたい場合はCPU性能も重要だ。

「GPUさえ強ければいい」ではなく、CPU側にもきちんと予算を使っている。ここが、このモデルのわかりやすい買いポイントといえる。

RX 9060 XTは16GB版、WQHDゲームまで狙える

GPUにはRadeon RX 9060 XTの16GBモデルを搭載。WQHD、つまり2560×1440ドットでのゲーミングも視野に入るGPUだ。フルHDでフレームレートを重視して遊ぶだけでなく、RPGやアクションゲームでは解像度や画質を上げて映像を楽しむ、といった使い分けもしやすい。

さらに、ビデオメモリを16GB搭載しているのもポイント。ゲームの高画質化にともないVRAM使用量も増えているだけに、容量に余裕があるのは安心材料になる。

つまり、「FPSでは高フレームレートを狙いたい。でも大作ゲームではWQHDのきれいな映像も楽しみたい」という、欲張りなゲームスタイルに合わせやすい構成といえるだろう。

32GBメモリまで標準装備、買ってすぐ本気で遊べる

メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームだけなら16GBでも足りるケースはあるが、30万円近いPCをこれから数年間使うことを考えれば、最初から32GBあるのはうれしい。

ゲームを起動しながらDiscordでボイスチャットをしたり、ブラウザーで攻略情報や動画を開いたりといった使い方でも余裕を持たせやすい。容量の大きなゲームを複数インストールすることを考えても、1TB SSDなら扱いやすいはずだ。

さらに、大画面液晶を備える240mm簡易水冷CPUクーラーや、ブラック×ゴールドの「MAG PANO M100R PZ GOLD」ケースも採用。背面コネクタ対応マザーボードによって内部の配線も目立ちにくく、性能だけでなく見た目にもこだわった1台になっている。

CPUもGPUもメモリも削りたくないならコレ！

28万9800円という価格だけを見れば、決して安いゲーミングPCではない。しかし、Ryzen 7 7800X3D、Radeon RX 9060 XT 16GB、32GBメモリ、1TB SSDまで揃っているのは大きなメリット。

GPUだけに予算を集中するのではなく、ゲーム性能を左右するCPUにも余裕を持たせたい。フルHDで高フレームレートを狙いつつ、WQHDで大作ゲームも楽しみたい。そしてメモリ容量や見た目まであまり妥協したくない。

「ゲームならいろいろ遊ぶ。だからPCも万能寄りがいい」という人なら、「GKG-PSK78X3D96XT」はチェックしておきたい1台だ。