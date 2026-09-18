GRAPHTブース、気になるゲーミングデバイスが勢揃いしちゃってるわ【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！

競技グレードから、個人ユースまで、幅広いゲーミングデバイスを扱うGRAPHTのブースを訪問。

同社の製品の先行販売や、ステージイベントなどを実施しています。同社の製品を使って、『ストリートファイター6』や『オーバーウォッチ』なども遊べるので、気になる製品がある方はぜひ訪れてみましょう！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！