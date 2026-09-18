eスポーツ業界を支える存在に会場で出会う、の巻【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！

さて、2日目午前中に訪れたのはPCCSのブース。

こちらはeスポーツ施設の設営やメンテナンスなどのほか、eスポーツ界隈のコミュニティー運営なども行う会社。ふだんはどうしてもガジェットメーカーやプレイヤーが目立つゲーム業界ですが、こうした企業によって、エコシステムが成り立っているのだと、改めて実感させられますね。

会場では、トークショーやゲームの対戦会なども開催される予定です。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！