会場で、めちゃくちゃゴージャスなレーシングシミュレーターに出会った【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！

会場で、何やら凄そうなレーシングシミュレーター向けコントローラーを発見！

近寄ってみると、こちらはスターリングクラブのブース。この豪華な環境を使って、鈴鹿サーキットタイムアタックに挑戦できるみたいです。ふだんはなかなか触れないこういったガジェットや周辺機器を試せるのは、ゲームショウの面白さですよね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！