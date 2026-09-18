わくわく感マックス、遊べるZeroBankX Japanブース【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！

本日、はじめに訪れたのはZeroBankX Japanのブース。

TGS2026出展企業・団体を中心に、約30社と連携したクエスト型の展示。

来場者は、ゲーム内の探索・問題・ヒント集めなどを楽しみながら連携企業のブースを巡るという、回遊体験を提供しています。

個性的なブースが楽しい！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！