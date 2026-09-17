東京ゲームショウ2026レポート 第39回
サンディスクのブース行ったら、とてもSSDを買いたい気持ちになってきた【TGS2026特集】
2026年09月17日 16時20分更新
幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。初日から大盛況です！
初日のクローズ時間も近づいてきましたが、ここでサンディスクのブースを訪問。
現在発売中の製品ラインアップを展示しつつ、ブース内のステージでプレゼンテーションも実施されていました。家庭用ゲーム機に最適な製品の説明などが中心で、来場者に向けて自社製品の魅力をアピール。
また、ブース内にはPS5とゲーミングPCを1台ずつ展示。それぞれ『ストリートファイター6』『グランツーリスモ7』が遊べるようになっていました。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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