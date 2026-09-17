サンディスクのブース行ったら、とてもSSDを買いたい気持ちになってきた【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。初日から大盛況です！

初日のクローズ時間も近づいてきましたが、ここでサンディスクのブースを訪問。

現在発売中の製品ラインアップを展示しつつ、ブース内のステージでプレゼンテーションも実施されていました。家庭用ゲーム機に最適な製品の説明などが中心で、来場者に向けて自社製品の魅力をアピール。

また、ブース内にはPS5とゲーミングPCを1台ずつ展示。それぞれ『ストリートファイター6』『グランツーリスモ7』が遊べるようになっていました。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！