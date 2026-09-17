シリーズ新作『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』ゲームショウで初お披露目！ 行列覚悟で遊ぼうぜ！【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！

セガ／アトラスは、大迫力の超大型ブースを出展！

『STRANGER THAN HEAVEN』『ペルソナ４ リバイバル』『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』『クレイジータクシー：ワールドツアー』『ソニックレーシング クロスワールド』『メタファー：リファンタジオ』『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』など、試遊できるタイトルはかなり充実しています。

ちなみに、パートナーメーカーのゲームの試遊もできて、中でも個人的な注目タイトルは『LOLLIPOP CHAINSAW 2 Back2Back』（事前プロジェクト名：LOLLIPOP CHAINSAW NEW PROJECT）ですね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！