『鬼武者 Way of the Sword』も遊べるぞ！ レノボブースで最新ゲーミングPC展示中【TGS2026特集】
幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！
さて、オレたち（ガジェット好きたち）おなじみのレノボもブースを出展していますので、来てみました！
同社の最新PCとして、16型ゲーミングノートPC「Legion Pro 5a Gen 10」や「Legion 7i Gen 10」などを展示。これらのノートPCを使って、『ファイナルファンタジーVII リベレーション』といった最新作が遊べる贅沢なブースです。
また超注目タイトル『鬼武者 Way of the Sword』の試遊コーナーも用意されています！ これは、ゲーム好きなら行くしかないでしょうね。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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