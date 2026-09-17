『地球防衛軍』のファンなら、幕張に行くべきだ。そして、D3PUBLISHERブースに。【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！

ディースリー・パブリッシャーのブースは、「地球防衛軍（EDF）」推し！

作中に登場するレンジャーの置物が置かれていたりと、地球防衛軍気分に浸れますね。

それにしても、手がかかっている置物だなあ。装備のダメージ加工など、まるで本物のようにリアルですよ。

作品のファンなら、まずは訪れたいブースです！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！