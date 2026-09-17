深圳発ゲーミングモニター「KEY TO COMBAT」ブースを見てきました。【TGS2026特集】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開幕しました。

深圳のゲーミングモニターのブランド「KEY TO COMBAT」ブースでは、複数のモニターを展示。

「M27P65」というモデルは10月発売予定の、国内未発売モデルですが、ゲームショウでは発売に先駆けての試遊が可能です。こうして発売前の製品に触れるのも、ゲームショウの醍醐味ですね！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！