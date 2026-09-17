東京ゲームショウ2026レポート 第16回
アイオーデータがほこる高性能モニター「ギガクリスタ」で、FFが遊べるぞ！【TGS2026特集】
2026年09月17日 13時15分更新
幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開幕しました。
アイオーデータは、同社が展開するゲーミングモニター「GigaCrysta（ギガクリスタ）」をメインに展示。
『ファイナルファンタジーVII リベレーション』と『ファイナルファンタジー レゾナンス』が遊べます。試遊体験でノベルティももらえるので、なくなる前にぜひ訪れてみては？
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第22回
トピックス試遊もステージもコラボPCも全部盛り！ GALLERIAブースの密度がすごい【TGS2026】
-
第21回
トピックス自分の手に合うマウスが見つかる!? Pulsarブースでゲーミングマウスを触り比べ【TGS2026特集】
-
第20回
トピックスギガバイトブースでモニター内蔵激ヤバMOD PCを発見。こんなの、ロマンの塊やんか。【TGS2026特集】
-
第19回
トピックス出たー！ 話題の「エレクトリック 時のオカリナ」が、ゲームショウで展示されてる！【TGS2026特集】
-
第18回
トピックスコントローラーってこんなにあるの!? GameSirブースはゲームパッドだらけ【TGS2026特集】
-
第17回
トピックス深圳発ゲーミングモニター「KEY TO COMBAT」ブースを見てきました。【TGS2026特集】
-
第17回
トピックスゲーム画面ってこんなに変わるの!? BenQブースでゲーミングモニターを見比べてきた【TGS2026特集】
-
第15回
トピックスカプコンが『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』など展示【TGS2026特集】
-
第14回
トピックスあの「キヤノン」がゲームショウに出展中！ 気になる展示内容は……あれでした。【TGS2026特集】
-
第13回
トピックス何かと話題のキオクシア、ゲームショウに出展。SDのめじるしチャームもらえるぞ！【TGS2026特集】
- この連載の一覧へ