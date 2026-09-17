アイオーデータがほこる高性能モニター「ギガクリスタ」で、FFが遊べるぞ！【TGS2026特集】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開幕しました。

アイオーデータは、同社が展開するゲーミングモニター「GigaCrysta（ギガクリスタ）」をメインに展示。

『ファイナルファンタジーVII リベレーション』と『ファイナルファンタジー レゾナンス』が遊べます。試遊体験でノベルティももらえるので、なくなる前にぜひ訪れてみては？

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！