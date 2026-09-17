あの「キヤノン」がゲームショウに出展中！ 気になる展示内容は……あれでした。【TGS2026特集】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開催中。

会場を巡っていたところ、カメラで有名なキヤノンのブースを発見！ ゲームショウでキヤノン!? と思いつつ、近づいてみます。

展示されていたのは、アプリ「Live Switcher Mobile」でした。複数のカメラを使いながら配信するための、ライブ配信用のアプリですね。なるほど。

Q and Aのパネルにシールを貼って、カプセルトイに挑戦できるコーナーもありました。ちなみに調べてみると、キヤノンは昨年に続き2回目の出展とのことでした。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！