東京ゲームショウ2026レポート 第13回
何かと話題のキオクシア、ゲームショウに出展。SDのめじるしチャームもらえるぞ！【TGS2026特集】
2026年09月17日 12時40分更新
幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開催中。
さて、何かと話題のキオクシアのブースを訪問してみました。
展示内容はポータブルSSDなど。和な空間にかっこよく、カラフルなSSDが展示してありますね。
また、ゲーミングSSDを搭載した競技用PCで格闘ゲーム『ストリートファイター6』も遊べます。ブースで専用のQRコードを読むことで、ハズレなしのスタンプラリーにも参加できますよ！ SDのめじるしチャーム、いいなあ……。欲しかったけど、訪れたいブースが大量にあるので、泣く泣く諦めました。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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