「なんでゲームショウにパナソニックが出展!?」と思ったら、理由に納得【TGS2026特集】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開催中。

パナソニックがブースを出していたので、「あれ？ ……ゲームショウで？」と思いつつ近づいてみると、展示されていたのは高周波治療器の「コリコランループ」でした。

なるほど、納得。長時間ゲームプレイしていると、肩が凝りますからね。実物でカラバリも見れて良き。同製品のプロモーションなどに出演している、プロゲーマー梅原大吾氏のパネルも飾ってありました。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！