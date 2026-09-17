キオクシアが東京ゲームショウに初出展！ 競技大会の公式SSDを搭載したPCで“プロ環境”を実感せよ

SSDなど半導体メモリーメーカーとして知られるキオクシア（KIOXIA）は、9月17～21日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」に出展しました。このようなゲームイベントへのブース出展は、今回が初とのこと。

ブースの中心は競技用PCでの試遊

ブースの目玉は、「第20回アジア競技大会（2026/愛知･名古屋）」のeスポーツ競技で使われるPCと同じ構成のPCによる試遊です。

このPCはマウスコンピューターのゲーミングブランド「G TUNES」とのコラボによるもので、eスポーツ向け公式ゲーミングSSDに選ばれた「EXCERIA PRO G2 SSD」を搭載しています。

来場者は「ストリートファイター6」をプレイしながら、大会の選手が使う環境に近い条件で、ロード時間の短さやプレイの快適さを確かめられるというわけです。

ポータブルSSDの新色を参考展示

製品展示では、EXCERIA PRO G2 SSDを含む個人向けSSDのラインナップが並んでいます。あわせて、「EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD」に追加が予定されている、同製品として初のカラーバリエーションも参考出品。近日登場予定のため、実物の色味を事前に確認できる機会となります。

ブースではマウスコンピューターとのコラボガラポンを楽しめるほか、一般公開日にはゲストを招いたトークイベントも実施されるとのこと。出演者やスケジュールの詳細は、公式サイトからの続報を確認してください！