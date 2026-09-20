「デカくて安くてうまい」の声も！ ファミマの鴨串198円が復活するよ

ファミリーマートは「燻製あい鴨ロース串」（198円） を9月22日から全国にて数量限定で発売します。

「燻製あい鴨ロース串」が数量限定で再登場

ファミリーマートでは、2026年4月に「燻製あい鴨ロース串」を発売し、SNSでも「デカくて安くてとにかく美味い」などの多くの反響があったといいます。

今回、再販を望む声に応えるかたちで数量限定での再販売が決定しました。

しっとりと柔らかいあい鴨むね肉を薄くスライスして串に刺し、ガーリックとペッパーで味付け。程よい脂の甘みと鴨肉本来の旨みを引き出したといいます。

燻製材には、フルーティーな香りが特徴のリンゴチップを使用。ほのかな甘みとスモーキーな風味が楽しめるそうです。

レジ横で「鴨肉」、しかも198円！

レジ横のホットスナックとしてはちょっと珍しい鴨肉が再び登場します。公式画像を見ると、薄切りの鴨肉を重ねて串に刺していて、ボリューム感もしっかりありそう。これで198円はお手頃に感じます……！

ガーリックとペッパーをきかせ、リンゴチップで燻製しているので、お酒のおつまみにもよさそうです。数量限定なので、気になる人は店頭で見かけた際にチェックしてみては。



・発売日:2026年9月22日

（※文中の価格はすべて税込）