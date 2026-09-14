パソコン工房が「怒涛のMSI協賛祭」を開催、MSI採用ゲーミングPCを特別価格で展開

ユニットコムは、パソコン工房 WEBサイトおよび店舗で「怒涛のMSI協賛祭」を10月9日10時59分まで実施中だ。MSI製PCパーツを採用した特別なゲーミングPCを対象にした企画で、BTOパソコンの送料無料施策もあわせて行われている。販売はパソコン工房 WEBサイトと全国の店舗で行われ、対象モデルの価格は209,800円から339,700円となる。
今回の「怒涛のMSI協賛祭」は、ゲーミング用途を意識したMSI採用モデルをまとめて訴求するセール企画だ。対象製品には、MSI PRO B650-SやMSI B850-S01といったマザーボード、MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD、MSI MAG FORGE 320R AIRFLOWケース、MSI MAG A650BNLおよびMSI MAG A750BN PCIE5 III電源などが組み込まれている。さらに、対象BTOパソコンは構成カスタマイズにも対応し、用途や予算に応じて選びやすいのが特徴だ。
セール対象の一例として、LEVEL-RMB6-R75F-RBX-MSI [RGB Build]は209,800円で、Windows 11 Home [DSP版]、AMD Ryzen 5 7500F、GeForce RTX 3060 12GBを搭載する。LEVEL-RMB6-R77-RKX-MSI [RGB Build]は229,700円で、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 8GBを組み合わせた構成だ。さらに上位のLEVEL-RM85-LCR98D-TKX-MSI [RGB Build]は339,700円で、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 12GBを採用し、より高いゲーム性能を狙う構成となる。
購入はパソコン工房 WEBサイトの特設ページから行えるほか、店舗でも取り扱う。会員限定でBTOパソコンの送料無料施策も実施中で、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員であれば、日本全国への配送が対象となる。ただし、アウトレットパソコンと中古パソコンは対象外だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります