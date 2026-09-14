パソコン工房が「怒涛のMSI協賛祭」を開催、MSI採用ゲーミングPCを特別価格で展開

ユニットコムは、パソコン工房 WEBサイトおよび店舗で「怒涛のMSI協賛祭」を10月9日10時59分まで実施中だ。MSI製PCパーツを採用した特別なゲーミングPCを対象にした企画で、BTOパソコンの送料無料施策もあわせて行われている。販売はパソコン工房 WEBサイトと全国の店舗で行われ、対象モデルの価格は209,800円から339,700円となる。

今回の「怒涛のMSI協賛祭」は、ゲーミング用途を意識したMSI採用モデルをまとめて訴求するセール企画だ。対象製品には、MSI PRO B650-SやMSI B850-S01といったマザーボード、MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD、MSI MAG FORGE 320R AIRFLOWケース、MSI MAG A650BNLおよびMSI MAG A750BN PCIE5 III電源などが組み込まれている。さらに、対象BTOパソコンは構成カスタマイズにも対応し、用途や予算に応じて選びやすいのが特徴だ。

セール対象の一例として、LEVEL-RMB6-R75F-RBX-MSI [RGB Build]は209,800円で、Windows 11 Home [DSP版]、AMD Ryzen 5 7500F、GeForce RTX 3060 12GBを搭載する。LEVEL-RMB6-R77-RKX-MSI [RGB Build]は229,700円で、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 8GBを組み合わせた構成だ。さらに上位のLEVEL-RM85-LCR98D-TKX-MSI [RGB Build]は339,700円で、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 12GBを採用し、より高いゲーム性能を狙う構成となる。

購入はパソコン工房 WEBサイトの特設ページから行えるほか、店舗でも取り扱う。会員限定でBTOパソコンの送料無料施策も実施中で、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員であれば、日本全国への配送が対象となる。ただし、アウトレットパソコンと中古パソコンは対象外だ。