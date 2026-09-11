LEVEL∞が10周年！ パソコン工房で最大10倍ポイント還元、限定ゲーミングPCも発売

ユニットコムは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」の誕生10周年を記念した「LEVEL∞ 10th Anniversary Project」を9月11日から全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗とWEB通販サイトで開始する。記念施策として、対象ゲーミングPC購入時のポイント還元率を最大10倍に引き上げるキャンペーンや、「LEVEL∞10th記念モデル」、「LEVEL∞ スターターキット」の発売を行う。

今回のプロジェクトでは、ゲーミングPCユーザーはもちろん、これからPCゲームを始める層にも向けて、購入しやすさと導入しやすさを両立させた施策を展開する。対象者は「パソコン工房 WEB 会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」で、対象のLEVEL∞ゲーミングPCを購入すると、通常0.5％のポイント還元が5％へ上がる。さらに、LEVEL∞公式アンバサダーのえなこによる「えなこ特製クリアファイル」プレゼントも実施する。

同時発売となる「LEVEL∞ スターターキット」は、ゲーミングPC本体に加え、モニター、マウス、キーボード、マウスパッド、ヘッドセットがセットになった導入向け構成だ。周辺機器を一式まとめて揃えられるため、初めてPCゲーム環境を構築する場合でも選びやすい。ゲーム中の操作性や音の聞き取りやすさ、通話のしやすさを重視した内容で、快適なプレイ環境をすぐに整えられるという。

記念モデルは合計100台限定で、BTOに対応するため構成のカスタマイズも可能だ。ラインアップは「LEVEL-R7B6-LCR98D-TKX-10th [LED]」が329,800円、「LEVEL-R789-LC270K-VKX-10th [LED]」が459,800円となる。前者はAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 12GB GDDR7を搭載し、後者はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を備える構成だ。いずれもミドルタワー筐体で、メモリはDDR5 32GB、ストレージは2TB NVMe対応 M.2 SSDとなる。

販売はパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房 WEB通販サイトで行う。記念キャンペーンと各製品の詳細、購入条件は特設ページで案内されている。10周年を機に、LEVEL∞は既存ユーザーへの感謝と新規ユーザーの取り込みを両立する大型企画として展開するという。