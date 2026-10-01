Gemini、ついに覚醒か　グーグル「Gemini 4 Argon」AstraやOpus 5.5超えるベンチマークも

Googleは10月1日、最新AIモデル「Gemini 4 Argon」を発表した。長時間の推論やコーディング、知識労働、サイバーセキュリティなどを強化したフロンティアモデル。ただし現時点では一般提供せず、一部の専門家や初期テスターから段階的に展開する。
Googleが公開したベンチマークスコアでは、知識労働を測る「Vals Index」で68.9％を記録し、GPT-6 Astraの63.1％、Claude Opus 5.5の67.0％を上回った。長い文脈での処理性能を評価する「GraphWalks」の256k〜100万トークンでも84.2％で、GPT-6 Astraの71.8％、Claude Opus 5.5の66.8％を上回った。
ただし、「FrontierSWE v2」ではGeminiの55.0％に対してGPT-6 Astraが65.5％を記録するなど、すべての評価で首位というわけではなかった。また、これらはGoogle自身が公開した評価結果で、第三者機関による独立した比較ではない。
Geminiは2023年の登場時から一部のベンチマークで高性能を示していたものの、その後はOpenAIやAnthropicを追う局面も目立った。今回の結果が第三者評価や実利用でも裏付けられれば、「追うGemini」からの転換を印象付けるモデルとなりそうだ。
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