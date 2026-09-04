八戸に朝食ビュッフェが本気すぎて二度寝できない新・宿泊拠点「リッチモンドホテル八戸スクエア」10月15日オープン
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
夜が長い港町。市場の匂い、横丁の灯り、飲み歩いた足の重さ。そんな一日の疲れを癒してくれる宿が、青森県八戸にオープンします。
八戸の文化や食、人とのつながりを感じられる新しい滞在拠点
2026年10月15日(木)に青森県八戸市の中心街「十三日町」の再開発複合ビル「ハチノスクエア」内に、「リッチモンドホテル八戸スクエア」がグランドオープンします。9月4日(金)より、宿泊予約の受付も開始しています。
コンセプトは「八戸にふれる、こころ踊る、酔いしれる『あたらしい』旅」。リッチモンドホテルとして初めて大浴場を備え、青森県南部地方の郷土料理を並べる朝食ビュッフェ、祭りや伝統工芸を映した館内デザインで、泊まること自体が街との出会いになります。
ブランド初の本格的な大浴場とサウナ。湯上がりには「ととのいスペース」が待ち、無料のアイスまで用意されています。
朝食ビュッフェの主役は名物のせんべい汁。ライブキッチンで香ばしく焼き上げる干物、にぼしラーメン、海鮮の漬けと並び、八戸ならではの朝ごはんに箸が止まらなくなること請け合いです。
客室は全126室。伝統工芸「八戸焼き」から着想した緑基調のシックな設えです。館内には八戸三社大祭の「法霊神楽」をモチーフにしたからくり人形も展示し、歴史をさりげなく手渡してくれます。なかでも「プレミアツインルーム」は、八戸えんぶりの勇壮な意匠を写した特別な一室。温もりのある色彩と和モダンの洗練が溶け合い、工芸作品が静かに空間を引き締めます。
観光の拠点として使ってもいいし、ホテルにこもって一日過ごしてもいいかも。八戸の風と食と手仕事が、館内に丸ごと持ち込まれています。この秋の旅の始まりに、この新しい宿を選んでみてはいかが？
リッチモンドホテル八戸スクエア●開業日：2026年10月15日(木)
※9月４日(金)予約受付開始
●所在地：青森県八戸市大字十三日町17番10
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