日本ファルコムは9月9日、Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中のストーリーRPG『空の軌跡 the 1st』について、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeで50％オフで購入できるセールを開催したと公式サイトや公式X（Twitter）で発表。

通常版とデジタルデラックス版がともに50％オフとなっており、セール期間は2026年9月23日23時59分までだ。

本作は、導力と呼ばれる未知なる力で発展するゼムリア大陸の小国・リベール王国を舞台に、エステルという見習い遊撃士の少女が、父親が行方不明になった事件をきっかけに、姉弟同然に育ったヨシュアとともに、正遊撃士になるための旅を描いたストーリー主体のRPG。

2026円9月17日には続編の『空の軌跡 tne 2nd』も発売されるので、未プレイの人はこの機会に両作を遊んでみてはいかがだろうか。

▼プロモーショントレーラー

▼製品ページはこちら

●空の軌跡 the 1st 通常版

Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098124

PS5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-PPSA26891_00-EDSORANOKISEKI01 ※「Switch 2 Edition」も50％OFFです

●空の軌跡 the 1st デジタルデラックス版

Swith：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029867

PS5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-PPSA26891_00-SORA1DIGITDELUXE

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を掲載している。本作が気になる人は、こちらもあわせて読んでほしい。

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