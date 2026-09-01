ディースリー・パブリッシャーは9月1日、PlayStation 5およびPlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeのセール「gamescom」への提供タイトルを公開した。セール期間は、2026年9月9日まで。

今回のセールでは、アクションTPS『デジボク地球防衛軍2』と、サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが大幅割引。さらに『地球防衛軍6』ゲーム本編とシーズンパス・追加ミッションパックなどのDLCもお買い得となっている。

そのほか『サムライメイデン』『Ed-0』なども大幅割引＆超お買い得に。以下ではセールタイトルタイトルの一部を公開。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細はセールページ、もしくは下記の全セール対象タイトルリストを確認してほしい。

▼セールページ

https://www.d3p.co.jp/information/event/395/

■セール対象タイトル（一部）

▼『デジボク地球防衛軍2』

6980円 ⇒ 1954円（72％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

▼『ゼンシンマシンガール』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9460円 ⇒ 4919円（48％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLDX000

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

7920円 ⇒ 3564円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

▼『Ed-0: Zombie Uprising』

3960円 ⇒ 990円（75％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/

©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER

■全セール対象タイトルリスト