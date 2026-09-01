「EDF」シリーズや『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションなど人気タイトルがお買い得！
『地球防衛軍4.1 WINGDIVER THE SHOOTER』が90％オフで201円！D3PがPS Storeのセール「gamescom」への提供タイトルを公開
ディースリー・パブリッシャーは9月1日、PlayStation 5およびPlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeのセール「gamescom」への提供タイトルを公開した。セール期間は、2026年9月9日まで。
今回のセールでは、アクションTPS『デジボク地球防衛軍2』と、サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが大幅割引。さらに『地球防衛軍6』ゲーム本編とシーズンパス・追加ミッションパックなどのDLCもお買い得となっている。
そのほか『サムライメイデン』『Ed-0』なども大幅割引＆超お買い得に。以下ではセールタイトルタイトルの一部を公開。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細はセールページ、もしくは下記の全セール対象タイトルリストを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/395/
■セール対象タイトル（一部）
▼『デジボク地球防衛軍2』
6980円 ⇒ 1954円（72％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
▼『ゼンシンマシンガール』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9460円 ⇒ 4919円（48％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLDX000
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 ⇒ 3564円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『Ed-0: Zombie Uprising』
3960円 ⇒ 990円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/
©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER
■全セール対象タイトルリスト
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