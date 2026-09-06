NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でいよいよ描かれる、羽柴秀吉（池松壮亮。以下カッコ内は『豊臣兄弟！』の俳優）と徳川家康（松下洸平）が初めて正面からぶつかり合った天正12年（1584年）の「小牧・長久手の戦い」。

本能寺の変から2年、織田家の後継者争いという体裁を取りながら、実質的には「信長（小栗旬）の後継者は誰か」を賭けた天下分け目の代理戦争だった。

戦の規模は両軍合わせて10万人近く、期間は3月から11月まで約8ヵ月に及んだ。にもかかわらず、私たちが「小牧・長久手の戦い」と聞いてまず思い浮かべるのは、わずか半日ほどの激突だった長久手の局地戦だ。

今回は、この長期戦の舞台となった愛知県内の史跡を巡るメタ散歩が、なぜ単なる古戦場巡りにとどまらない「時空を超える体験」になるのか。3つのポイントを解説した上で、「おすすめスポットベスト5」へと案内しよう。

小牧・長久手の史跡巡りが「時空を超える体験」になる3つのポイント

1. 「勝った家康、負けた秀吉」という歴史の逆説

長久手の局地戦だけを見れば、家康・信雄連合軍の圧勝である。秀吉が繰り出した虎の子の別動隊は池田恒興（堀井新太）・森長可という有力武将を両名とも失う大敗を喫した。

だが、8ヵ月に及ぶ戦役全体を俯瞰すると、最終的に天下人への道を突き進んだのは秀吉の方だった。秀吉は局地戦の敗北を意に介さず、外交で信雄を単独講和に追い込み、家康を孤立させることで戦略的な勝利をもぎ取っている。

「戦術で勝って戦略で負けた家康」と「戦術で負けて戦略で勝った秀吉」という対比こそ、この戦いの最大の見どころだ。

2. 寝返り・奇襲・情報戦が交錯する頭脳戦

この戦いの発端は、織田家譜代の重臣・池田恒興（堀井新太）が秀吉方に与して犬山城を奇襲占拠したことだった。さらに秀吉方が仕掛けた「三河中入り作戦」（秀吉方の本拠地・岡崎を急襲する奇襲プラン）は、農民や伊賀衆からの情報によって家康側に事前に察知され、逆に奇襲部隊が壊滅させられるという皮肉な結末を迎える。

裏切り・密告・奇襲が幾重にも絡み合う情報戦の緊張感を、現地を歩きながら追体験できる。

3. 「負けられない兄弟」の重圧が滲む戦場

信長の死からわずか2年、まだ盤石とは言えない立場で秀吉が率いた大軍は、単なる領土争いではなく「織田家の実権を誰が握るか」を証明するための総力戦だった。

この戦いで確たる実績を示せなければ、秀吉政権の正統性そのものが揺らぎかねない。兄・秀吉が矢面に立つ一方、弟の秀長（仲野太賀）は大坂で後方を支え、政権基盤の維持に奔走したと伝わる。派手な武功よりも「負けられない戦」を支え抜いた実務力にこそ、豊臣兄弟の強さの本質が見えてくる。