奈良国立博物館で開幕したボストン美術館共同企画特別展「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」（2026年7月18日〜9月13日）は、米国・ボストン美術館と奈良国立博物館（奈良博）による約20年の構想を経て実現した国際共同企画だ。

そもそも「南都仏画」とは何か

かつて「南都」と呼ばれた奈良に、古代から連綿と受け継がれてきた珠玉の仏教絵画、それが「南都仏画」である。奈良時代（8世紀、西暦710年から794年まで。

中でもその中心である「天平」の治世は8世紀前半〜中頃にあたる）――それは、聖武天皇の時代に元号が定められ、東大寺の大仏建立に代表されるように、仏教の力で国家の平穏と繁栄を祈願した時代であった。

「天平」という元号は、729年に背中に「天王貴平知百年（立派な天皇が長く平和を治める）」という文字が浮かんだ亀が朝廷に献上されたという瑞兆から名付けられた。さらに、本展第1位の関連人物である橘三千代の娘・光明皇后は、のちに唐の則天武后にならって4文字の元号を採用させたと伝えられており、天平文化の国際色の強さを象徴している。

中国・唐の先進的な文化やシルクロードを経て西方からもたらされた文物が鮮やかに交差した、日本仏教美術のまさに黄金期である。この天平期に花開いた国際色豊かな絵画が後世まで規範とされ、大寺院を彩り、平安時代になると貴族好みの優美な仏画が盛んに礼拝された。

南都仏教の復興期にあたる鎌倉時代以降、天平の図像にもとづく復古的な仏画が描かれるようになるとともに、「南都絵所」と呼ばれる奈良の仏画工房に所属した絵仏師たちが、仏画や絵巻の制作、さらには仏像の彩色にも携わるようになる。

そして近代以降、奈良天平の仏画は日本美術の古典として高く評価されるに至り、新たな日本画を生み出す着想の源泉となるとともに、文化財保護の対象にもなっていくのだ。

「南都仏画―よみがえる奈良天平の美―」のポイント

本展の最大の目玉は、ボストン美術館が所蔵する南都ゆかりの仏画13件が一挙に里帰りする、またとない機会であることだ。これらに、奈良国立博物館の所蔵品をはじめとする国宝19件、重要文化財69件を含む国内の選りすぐりの仏画・仏像を合わせた計171件を通じて、「南都仏画」の歴史をたどる史上初の大展覧会となっている。

単なる仏画展にとどまらず、まさに「空前絶後の奇跡的な空間」とも言うべき、類まれなる仏教美術の結晶が広がっている。

本展は全8章で構成される。第1章「法隆寺金堂壁画―日本仏画の黎明」から始まり、第2章「天平の彩り」、第3章「南都の平安仏画」、第4章「追憶の天平仏」、第5章「内山永久寺―南都仏師・絵仏師の競演」、第6章「南都仏教の復興と絵所」、第7章「春日曼荼羅と神々の絵画」、そして最終第8章「よみがえる奈良・天平の美」へと至る、まさに奈良仏教美術1300年の通史を体感できる構成だ。

今回の展覧会で、さらに見逃せないのが、昭和24年（1949）の火災で焼損した法隆寺金堂壁画の色彩が、ガラス原版に記録された色情報をもとに最新の写真科学技術によってよみがえり、高精細カラー復元画像として展示室内で初公開されることだ。

失われた焼損前の壁画の色彩や、当時の絵師たちが込めた「色合い」を科学的根拠に基づいて復元した、歴史的瞬間をその目で目撃できる。

法隆寺金堂の外陣は、釈迦・阿弥陀・弥勒・薬師の説法図など全12面の壁画によって壮麗に彩られていた。遣唐使がもたらした初唐様式を濃厚に反映するものであり、日本古代仏教絵画の最高峰に位置づけられている。

筆者は大阪に生まれ、産経新聞大阪社会部の記者、関西ウォーカーの編集長として長年関西の街や文化を見つめ続けてきた。これまでも奈良の社寺には取材などで深く通い詰め、その歴史の奥深さに触れてきたが、今回のボストン美術館との奇跡的な共同企画による「南都仏画展」は、まさにその集大成ともいえる事件だ。今回の深い鑑賞体験のために、南都仏画や天平文化の本質を解き明かす必読の書籍を2冊紹介したい。

1冊目は、法隆寺金堂壁画そのものを深く知るための『法隆寺金堂壁画』（朝日新聞出版）だ。昭和24年の焼損前の壁画と現在収蔵庫に保存されている焼損壁画の両方を収めた写真集であり、本展の目玉である高精細カラー復元画像の”元になった記録”の重みを実感させてくれる。

2冊目は、一般読者が南都の宗教文化に親しむのに最適なエッセイ集として、元奈良国立博物館学芸部長、帝塚山大学客員教授の西山厚著『語りだす奈良 1300年のたからもの』（ウェッジ）を挙げたい。奈良博で展覧会を手がけてきた仏教史家ならではの視点が、奈良の寺院や仏像にまつわる物語を鮮やかに浮かび上がらせてくれる。筆者も親しくさせていただき学ばせてもらった西山氏ならではの世界が広がる。これらの本を片手に会場へ足を運べば、目の前の名画が持つ歴史のレイヤーが立体的に立ち上がり、鑑賞の解像度が劇的に跳ね上がるはずだ。

奈良は、ただの古都の観光地ではない。そこには、奈良時代が築いた仏教文化の頂点、中世の復古運動など、幾重もの文化の文脈が重なっている。今回は、ボストン美術館との奇跡的な共同企画を起点に、歴史・美術・信仰がシンクロする南都仏画の深淵へと案内しよう。

3つの視線で見る、奈良カルチャー＆アート

【マクロの視線（大局観）】

ボストン美術館との20年越しとなる国際共同企画の実現は、単なる名作の里帰りではない。天平期に花開いた国際色豊かな仏教美術が、遣唐使やシルクロードを介して東西の文物を吸収しながら独自の様式を確立し、それが鎌倉期の「南都復古」という形で再び呼び覚まされ、さらに近代以降は日本美術の古典として文化財保護の対象にまでなっていく――その約1300年にわたる長大な時間軸そのものが、本展の真の主役だと言っていい。

ボストン美術館という「海の向こう」に渡った作品群が里帰りすることで、奈良という一点に、古代・中世・近代・そして現代の写真科学技術までもが同時に折り重なる。奈良時代から現代、そしてデジタルの海まで、連綿と続く日本仏教美術の源点と「南都仏画」の再接続——それが今回の展覧会が持つ、最大のマクロな意味である。国内資産（国宝19件・重要文化財69件）と海外資産（ボストン美術館所蔵13件）を横断して171件を通観できる機会は、おそらく今後何十年も訪れない。

【ミドルの視線（地域・街）】

平城京の時代に築かれた寺社ネットワークは、鎌倉期の南都復古運動を経て「南都絵所」という絵仏師たちの制作システムへと姿を変え、興福寺や東大寺、法華寺といった大寺院を結ぶ文化的インフラとして機能してきた。そして令和の現代、そのネットワークは奈良国立博物館・NHK奈良放送局・NHKエンタープライズ近畿・朝日新聞社、そして海を渡ってボストン美術館という新たな結節点を得て、再びかたちを変えて息づいている。

かつて絵仏師たちが寺院から寺院へ技法と信仰を運んだように、今度は学芸員や修復家たちが研究データと最新の写真科学技術を携えて、奈良と米国を往還する。中世の「絵所」ネットワークと現代の「博物館」ネットワークが、時代を超えてシンクロする面白さ——これこそがミドルの視線で見えてくる奈良の姿だ。

会場となる奈良国立博物館 東西新館周辺は、興福寺・東大寺・春日大社といった当時の舞台そのものに囲まれており、展示室を出て歩けば、絵の中の風景と現実の奈良の風景が地続きであることに気づかされる。

【ミクロの視線（偏愛・ディテール）】

国宝「伝橘夫人念持仏厨子」の扉絵に描かれた、飛鳥時代の絵師が一筆一筆重ねた細密な線描。釈迦霊鷲山説法図（法華堂根本曼陀羅）に残る、天平期特有の重厚な発色。法相曼荼羅の図像を丁寧に写し取った、南都絵所の絵仏師たちの息づかい。十六羅漢図に施された、修復によって蘇ったばかりの繊細な彩色。そして春日宮曼荼羅の社殿や自然を精緻に描き込んだ筆致――これらはどれも、図録の写真では決して伝わらない「実物だけが持つ情報量」だ。

展示室の静寂の中で目を凝らすと、絵師が筆を置いた瞬間の呼吸や迷い、あるいは確信までもが、線の震えや墨の濃淡から立ち上がってくるような感覚に襲われる。五感を研ぎ澄まし、1点の仏画の前で5分、10分と足を止めてみてほしい。そこにしかない、奈良のミクロな文脈を読み解く愉しみが、確かに存在している。