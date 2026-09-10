寛永3年（1626年）9月6日、後水尾天皇が徳川将軍に二条城に招かれた「寛永行幸」。公家と武家、異なる文化圏が交差し、後の「寛永文化」の礎を築いたこの歴史的出来事から、ちょうど400年の節目にあたる2026年9月6日、京都御所のすぐ西、烏丸通中立売の金剛能楽堂で「寛永行幸四百年祭記念能」が上演された。

新作能「寛永行幸」の初演、そして寛永行幸当日に後水尾天皇と徳川家光が実際に鑑賞した能「猩々乱」の再現という、二重の意味で「400年後に時空を超える」舞台に筆者も足を運んできた。

天皇と将軍が二条城に集った、400年前の「寛永行幸」

寛永行幸は、1626年（寛永3年）9月6日から10日まで、徳川将軍が天皇を二条城に招き、もてなした出来事。それは大坂夏の陣で豊臣家が滅亡してからたった11年後のことで、天皇と将軍の融和と平和の到来を世を知らしめるものだった。5日間にわたる行幸では、善美を尽くした座敷飾り、贅沢な料理、舞楽、能楽、和歌や管弦の遊びなど、最上級のもてなしが繰り広げられたという。

この行幸には後水尾天皇、その中宮で徳川秀忠の息女和子をはじめとする天皇の親族、そして朝廷の公家衆が随行、また幕府方では３代将軍徳川家光のもと、全国230の大名のうち実に8割近くが参加した。

この行幸を通じて、のちの日本文化に多大な影響をもたらす「寛永文化」が花開くことになった。

400年後の京都でよみがえる「寛永文化」

令和8年（2026年）、寛永行幸から400年の節目を迎えるに当たり、行政・経済界・文化芸術団体等によるオール京都の組織「文化庁連携プラットフォーム」内に設置した「寛永行幸四百年祭実行委員会」のプロジェクトとして、二条城を中心とする寛永文化ゆかりの地において、「寛永行幸」の行事を再現するイベントを実施するとともに、寛永年間に花開いた「寛永文化」を振り返る「寛永行幸四百年祭」が開催されている。

筆者は、この能楽堂からも程近い同志社大学での学生時代、能楽部で観世流を1年ほど体験し、岡崎の観世会館で仕舞いを舞った経験がある。あの緊張感と静けさを思い出しながら見た今回の舞台は、単なる記念公演を超えた舞台だった。その見どころを5つ紹介したい。

見逃せない寛永行幸四百年祭記念能のベスト5

第5位：【格式の重み】近衛忠大氏による「開口」の幕開け

公演は近衞忠大氏による「開口」で幕を開けた。近衛家は五摂家の筆頭であり、まさに寛永行幸当時の朝廷を支えた公家社会そのものを体現する家柄。その当主が今回「開口」を勤めた背景には、400年前の歴史的な因縁と、時を越えた深いドラマがある。

かつての寛永行幸の際、幕府のブレーンだった儒学者、林羅山が作成した「開口（かいこう）」の詞章には、天皇の御前で「禁中並公家諸法度」第一条を暗に突きつけるという政治的メッセージが込められていた。

その重圧に加え、通常より長い漢語の詞章が本番の1〜2日前にワキ方で近衛家の家臣でもあった進藤久右衛門忠次に渡されたため、進藤は本番の舞台上で痛恨の絶句（開口忘れ）という大失敗を犯してしまった。

当時は切腹をも覚悟する大事件となったが、大御所・徳川秀忠は「罪は我（秀忠）と汝（林羅山）にあり」と自らと羅山の責任を認め、不可能な分量を直前に押し付けられた進藤を完全に免責して救ったという。

この「近衛家の家臣が当事者であった」という歴史的な繋がりを持つ開口の儀式を、400年の時を経て現代の近衛家当主自らが引き継ぎ、舞台の口火を切る——かつての歴史的緊張と公武のドラマを現代に蘇らせる、これ以上なく格式高く意味深い幕開けとなった。

第4位：【会場の奇跡】リニューアルしたばかりの金剛能楽堂で

会場となった金剛能楽堂（京都市上京区烏丸通中立売上ル、京都御所・中立売御門の西向かい）は、公益財団法人金剛能楽堂財団が運営する能楽堂。

今回の記念能の1週間後、2026年9月13日には「令和八年度 第七回金剛定期能 金剛能楽堂リニューアル特別公演」が控えており、今回の舞台はいわばリニューアルを控えた能楽堂での特別な”予告編”にもあたる。京都御所のお膝元という立地も含め、寛永行幸の舞台となった二条城・京都御所エリアの空気をそのまま呼吸できる会場だった。