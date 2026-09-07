このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第892回

Hot Chipsで明かされた「Wildcat Lake」の全貌　Foverosを捨てMCPを選んだインテルの舞台裏

2026年09月07日 12時00分更新

文● 大原雄介（http://www.yusuke-ohara.com/）　編集●北村／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Hot Chips解説の第2弾はインテルのWildcat Lakeである。Wildcat Lakeは今年4月に正式に発表され、8月に入ってからは搭載マシンのレビュー(その1その2)も掲載されるなど、本格的に流通が進んでいるプロセッサーである。

　製品の位置付けもジサトライッペイ氏の記事にあるように、Core Ultra Series 3の下(だが、Intel Processorよりは上)であり、メインストリームの廉価モデル～バリューの高価格モデルあたりを狙ったと考えるのが妥当だろう。

Foverosを捨てMCPを採用したパッケージ構成とプロセスの選定

　さて、そんなCore Series 3の特徴がこちら。絶対性能重視ではなく、性能を確保しつつ消費電力を下げることに振った感がある。もっとも絶対性能そのものが下がっていることは否めず、例えばAI性能が2.7倍の40TOPSはCPU/GPU/NPU全部を足しての数字なので、どこまで意味があるのか？　と言われるとやや疑問ではある。

Core Series 3の特徴。ちなみに比較対象はRaptor Lake U RefreshベースのCore 7 150Uだそうだ

　興味深いのがパッケージ構成。Panther LakeではFoverosを利用してベースダイの上に複数のタイルが搭載される形を取っていた。Meteor Lake以降のプロセッサーで採用されている構成だ。ただこれは当然高コストになる。そもそもベースダイが必要だし、Foveros構成の歩留まりも100%ではないからだ。

左はPanther Lakeを含むMeteor Lake以降のプロセッサー構造。しかし図らずしもFoverosの構成は多少の歩留まり低下と価格高騰に繋がる事をIntel自身が公式に表明したことになる

　そこでモノリシック(全部を1ダイ)にするか、以前のインテルのモバイル向けのように、CPUダイとI/OダイをMCP(Multi-Chip Package)の形で実装するかの二択になる。そして今回はMCPを利用することにしたという話だ。

　質疑応答でなぜモノリシックにしなかったのか？　に対する回答で「正確な数値は明かせないが、MCPにすることでD2D PHYの面積増加があっても、コスト面では有利な結果となった。モノリシックな設計も検討した。この場合D2D PHYは不要になるが、ダイ面積が大きくなり、これは歩留まり低下につながる。またプロセススケーリングに不向きなI/Oバッファをより高コストなプロセスノードに移行させることになる。要するにさまざまな要因が絡んでおり、このプロジェクトにおいては(MCPにすることが)正しい判断だった」という返答であった。

　次がプロセスの選択である。Wildcat Lakeの製造にあたってはIntel 3とIntel 18A、それとTSMC N6の3つが選択肢に入っていたとする。より高速な、例えばTSMC N5/N4/N3/N2などは価格および生産量の観点から不適当と判断したのだろう。

プロセスがIntel i3になっているのはIntel 3のタイプミスである

　それはともかく、CPU&GPUタイルはIntel 18Aでほぼ決まりとなった。これはPコアはPanther Lakeと同じCougar Coveで構築されており、これはIntel 18Aでの実装だったから、これを再利用しようとするとIntel 3やTSMC N6は不適当だ。

　一方でPlatform Controller Tile、つまり従来SCHなどの名称で提供されてきた部分は、Intel 3やIntel 18Aでは不適当(無駄にダイサイズが大型化して高コスト)であり、TSMC N6に任せるのが無難という判断である。

　したがって、全体的には低コスト向けに手堅く構成されたのがWildcat Lakeだが、唯一冒険をしたのがUCIeである。

　上の画像でUCIeへの対応が項目に入っていたが、Wildcat LakeではCPU&GPU TileとPlatform Controller Tileの間をUCIeで接続することになった。昔、つまりMeteor Lakeの前はDMIベースとなるOPIO(On Package IO)が使われていたが、このあたりは一度Foverosベースになったことで方式が変わったと聞いている。

　今回それをFoverosなしで利用するにあたり、I/FとしてUCIe Standardを利用するように変更された。ただUCIeを製品に採用するのはインテルとしても初めてということで、いろいろ気を使ったらしい。

Wildcat Lakeはとにかく低コストで、というのが最大の動機だった模様。唯一冒険をしたのがUCIeである

　UCIeの信号転送速度は8Gbpsに抑えられている。UCIe Standardの場合、帯域はx8ないしx16で信号転送速度は4/8/12/16/24/32Gbpsが選べるが、あえて8Gbpsに抑えている。

　この理由について質疑応答では「データ転送速度を速くして、UCIeの幅を狭くすることは検討したが、8GT/sを超えると、許容範囲を超えてビット誤り率が増加してしまう。これはリトライやFECなどの技術で対処可能だが、これにより複雑さや面積の増大、およびスケジュール上のリスクが増大する。今回はUCIeの初採用であったため、非標準のx8リンクなどと比べて多少面積が増加するとしても、安全策を講じた」と説明されている。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン