ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第891回
謎多き次世代Xeon「Diamond Rapids」を解剖、3D Meshの進化と新命令セットAPXがもたらす変革
2026年08月31日 12時00分更新
今週からHot Chips 2026での発表を解説していきたい。初回はインテルのDiamond Rapidsである。過去にDiamond Rapidsは何度か紹介しているが、現在のP-Core Xeon 6の後継となる製品である。
もともと2020年頃のロードマップにはすでにDiamond Rapidsの名前が出てきているのだが、その後一度行方不明になってしまった。ところが2024年にDiamond Rapidsの名前がインテルの公式資料に出てきており、そういう製品を計画中であることがこれで確認された格好である。
そして2025年6月には、Developerサイトで「我々はGCCのx86バックエンドで、次世代のXeon Scalableプロセッサー(コード名Diamond Rapids)をフルにサポートする」と述べており、製品があることそのものはほぼ確定と言って良い状況だった。
ダイ分離と3D Meshを進化させたDiamond Rapidsの全体構造
さて今回は製品の詳細というよりも、Diamond Rapidsの基本的な特徴をまとめた格好で、細かい情報はまだ時期尚早という感じかと思われる。まず基本的な構造として、Ring→Mesh→Tiled Mesh→Modular Mesh→3D Meshと進化してきたわけだが、Diamond Rapidsも3D Meshに属する。
ただ今回はこれがFan-out Fabricに進化した、というのがインテルの説明だ。Fan-outの定義は「ダイの外側に配線ピンを置くこと」であるのだが、ここでの意味は「パッケージ基板内に高密度配線を通して、離れた場所にダイを置く」ことである。
インテルのEMIBやFoverosは、ダイ同士が極めて近い位置に置かれていることを前提にしていたが、これをやめたわけだ。理由は簡単で、Beachfrontの制限である。Beachfrontというのはチップの周辺の、信号線を配置できる領域である。要するにダイの4辺がこのBeachfrontに当たるが、ここだけで信号を通そうとすると信号本数に制約が出るのは否めない。
またダイ同士の配置に制限が出る。これを解決するために、インテルは従来のEPYCやRyzenと同じようなFan-out構成を取ったわけだ。あと、巨大なダイ同士の配置はどうしても近接させるのは無理な場合が多いし、だからといってCoWoS-Lなどに代表される巨大なインターポーザーを利用するのはコストだけでなく製造レベルでの問題も大きい(Rubin Ultraの失敗はまだ記憶に新しい)。
もう1つ大きな変革は、やっとメモリー・コントローラーをCPUダイと分離したことだ。これまでインテルはかたくなにコアとメモリー・コントローラーを同一のダイに搭載していた。理由はもちろんレイテンシーの削減であるのだが、その一方でダイの数が変わるとメモリー・コントローラーの数(＝利用できるメモリー・チャンネルの数)が変わってしまう問題があった。これを分離したことで、ダイの数とメモリー・チャンネルの数が連動しない仕組みが取れるようになった。
まずはCompute Blockで、Core+L2、それとShared LLCから構成されるが、もう少し詳細な構造が下の画像だ。
LLCをBase Tileに置き、その上のCompute Chipletと接続されるという構造そのものは、昨年発表されたClearwater Forestと同じ仕組みである。異なるのは、Clearwater ForestはActive Base Tileにメモリー・コントローラーまで搭載されていたが、Diamond RapidsはLLC+Snoop Filterだけの構成になっていることだ。
次がFabric Hubである。下の画像で見ると2つのFabric Hubがあり、中が2つに分離しているように見えるが、おのおののFabric Hubはどちらもモノリシックな構造である。
後で出てくるが、このFabric Hubの構造というか、CBB(Compute Building Block)とFabric Hubの接続はやや複雑で、上の画像にあるように1つのFabric Hubに4つのCBBすべてが接続され、またFabric Hub同士もおそらく相互接続されている。
Fabric Hubの内部が下の画像であるが、Die 2 DieのI/Fが6つあることがわかる。このうち4つがCBBとの接続に使われ、残り2つがFabric Hub同士の接続に使われるという構成になっているように見える。
メモリー・コントローラーの内部が下の画像である。これが1ch分なので、1つのFabric Hubには8ブロックあることになる。
一方のFlexbus I/O Fabricであるが、4×PCIe Gen6x16とPCIe Gen4×4の外部接続用I/Fに加え、QAT/IAA/DSAといったアクセラレーター、それとI/O Cache&Snoop Filterから構成される格好だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第890回
PCSamsung「SF2P」の全貌！ GAA最大の弱点であるPMOS性能低下を克服し、TSMC追撃へ準備万端
-
第889回
PCなぜ巨大チップは歪んで壊れるのか？ SK HynixのHBM4「MR-MUF」とTSMCのCoWoS-Lを襲う熱膨張の罠
-
第888回
PCNVIDIA Rubin Ultra開発中止の真相！ 180層CoWoS-Lの歪曲トラブルと、急造ラックNVL576に透ける苦肉の策
-
第887回
PCAIなしではもはや限界 TSMCが明かすメモリー開発にAIが不可欠となった現実
-
第886回
PCCFETの足を引っ張るPMOSを救え！ imecが提案する新絶縁層と、あえて精度を緩める「Notch Alignment」の妙手
-
第885回
PCTSMCも次世代「CFET」の全貌を披露！ Forksheetスキップの背景と、世界最小6T SRAM実証で見えた2030年への布石
-
第884回
PCSamsungが次世代CFETの試作に成功！ IBMの10万ドル方式に対抗する、量産重視な「一括形成プロセス」のリアリティ
-
第883回
PCTSMCのA16プロセスの詳細が判明！ 性能向上の主因はトランジスタではなく裏面電源供給（SPR）にあり？
-
第882回
PCIBMが0.7nmチップの製造に成功！ 変態的CFET構造NanoStackの凄みと、あまりに高すぎる製造コストの壁
-
第881回
PC同一周波数で消費電力18%削減！ 進化した「Intel 18A-P」はどこが変わったのか？
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
サーバー・ストレージインテル、データセンター向けの第4世代「Xeon SP」を発表
-