コナミデジタルエンタテインメントは9月1日、公式情報番組「KONAMI PRESS START」を世界同時配信すると発表。配信日時は、日本時間2026年9月4日0時より。

「KONAMI PRESS START」は、同社の発売予定の新作や発売中のゲームの最新情報を届ける情報番組。今回の配信では9月24日発売予定の『SILENT HILL: Townfall』、10月15日発売予定の『Castlevania: Belmont’s Curse』、新作RPG『Rev. NOiR』を含む最新ラインアップの情報を、新たなゲーム映像や制作者のメッセージ動画を織り交ぜながら紹介する。

本番組内だけで公開する映像もあるので、KONAMIの最新情報を一挙に楽しめるこの機会をお見逃しなく。

※『SILENT HILL』リメイクに関するお知らせはありません。