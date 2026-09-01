『SILENT HILL: Townfall』ほか、最新ラインアップ情報を一挙にお届け！
KONAMIの公式情報番組「KONAMI PRESS START」を9月4日に世界同時配信決定！
コナミデジタルエンタテインメントは9月1日、公式情報番組「KONAMI PRESS START」を世界同時配信すると発表。配信日時は、日本時間2026年9月4日0時より。
「KONAMI PRESS START」は、同社の発売予定の新作や発売中のゲームの最新情報を届ける情報番組。今回の配信では9月24日発売予定の『SILENT HILL: Townfall』、10月15日発売予定の『Castlevania: Belmont’s Curse』、新作RPG『Rev. NOiR』を含む最新ラインアップの情報を、新たなゲーム映像や制作者のメッセージ動画を織り交ぜながら紹介する。
本番組内だけで公開する映像もあるので、KONAMIの最新情報を一挙に楽しめるこの機会をお見逃しなく。
※『SILENT HILL』リメイクに関するお知らせはありません。
【「KONAMI PRESS START」配信情報】
配信日時：2026年9月4日0時0分～（日本時間）
※配信時間は全体で約30分程度予定
視聴先：
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=QbPKkX1tsRU※日本語・英語を含む、計12言語の字幕で視聴いただけます。
Twitch：https://www.twitch.tv/konami573ch※日本語・英語で視聴いただけます。
X：https://x.com/KONAMI573ch※日本語・英語で視聴いただけます。
公式サイト：https://konami.jp/4jYFNrk
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