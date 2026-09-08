【本日】「生ペヤング」が爆誕！ ファミマのコラボ祭、ツブぞろいすぎないか

ファミリーマートは、創立45周年を記念した「ファミマとコラボ祭」の第2週商品を、本日9月8日から順次発売します。

「ファミマとコラボ祭」は、ファミリーマートが日本を代表する15社とタッグを組み、有名商品の“あの味”を取り入れたコラボ商品を展開する企画。9月1日から2週にわたって、ファミマ史上最多となる全18種類が登場します。

2週目となる今回は、「ペヤング」をチルドの生麺で表現した「生ペヤングソースやきそば」をはじめ、「味ぽん」味のファミから、「わさビーフ」味のポテトサラダなど登場。ジャンルをまたいだユニークなコラボ商品に注目です。



＜9月8日発売＞

▲ファミから（味ぽん味） 118円

「ファミから」に「味ぽん」のかんきつの酸味をきかせた商品。肉の旨みを酸味が引き立て、噛むほどに爽やかな風味が広がるといいます。

▲白生コッペパン（カルピスダブルクリーム） 158円

※沖縄県を除く

生クリーム入りの白生コッペパンに、「カルピス®」を使用したクリームとホイップの2種類をサンドしています。

▲チロルチョコ（ファミマ・ザ・メロンパン風味） 151円

「ファミマ・ザ・メロンパン」をイメージしたチロルチョコ。メロンパン風味のチョコにバタークッキーとザラメを入れ、サクサク部分を再現しています。

▲生ペヤングソースやきそば 460円

「ペヤング」をイメージしたチルドの焼麺。まるか食品監修のソースを使用し、もちもちとした生麺にキャベツ、鶏ミンチ、刻み紅ショウガ、ゴマをトッピングしています。

▲冷やして食べる ふんわりホットケーキ風サンド 278円

森永ホットケーキをイメージした商品。ホットケーキ風の生地で、「ケーキシロップ」入りのカスタードを加えたクリームとケーキシロップソースをサンドしています。

▲世にもおいしいチョコブラウニーアイスバー 258円

「世にもおいしいチョコブラウニー」の味わいや食感を再現したアイスバー。チョコアイスにチョコチップを混ぜ込み、ねっとりとした食感に仕上げています。

▲ポテサラ わさビーフ味 198円

「わさビーフ」味のポテトサラダ。安曇野産の茎わさびを使用し、ツーンとくる辛さを特徴としています。

食べてびっくり「あの味」。ナベコは一通り食べてみて生ペヤングもおいしかったけど、“味ぽん”としか言いようがない「ファミから（味ぽん味）」にも衝撃でした。ポン酢を後がけしたのと明らかに違う！



今しか味わえない個性的商品がたくさん集まっているので食べ逃しがないように！



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