防災ガジェット2026 第3回
災害時、普通の軍手ではケガのリスクも。耐切創性能レベル5の防刃手袋が3組1593円
2026年09月01日 12時30分更新
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【Amazonで割引中】SIMPS「防刃手袋 3組セット」をチェック！
SIMPSの「防刃手袋 3組セット」がAmazonで割引対象。参考価格1,770円から10％オフの1,593円で販売中。
災害時に破片などを触って作業するなら、普通の軍手だけでは心配だ。「SIMPS 防刃手袋 3組セット」は防災士が監修し、独自試験では刃物で100回切り付けるテストも実施。非常時に備えておくだけでなく、現場作業やDIY、ガーデニングなど普段の作業にも使える。
①耐切創レベル5、100回の切り付け試験も実施
耐切創性能は最高レベルの5。独自試験では、刃物で100回切り付けるテストも実施している。災害時に破片などを触りながら作業するときに備えられる、防災士監修の防刃手袋だ。
②防災士監修、災害時の作業に備える3組セット
災害時は破片などを触りながら作業することがあり、通常の軍手ではケガをするリスクが高い。防災士監修の防刃手袋を3組セットにし、万が一の災害に備えて防災リュックに入れておける。
③現場作業やDIY、ガーデニングにも使える
災害時だけでなく、現場作業やDIY、ガーデニング、子どもの工作など日常の作業にも使用できる。丸洗いも可能で、防災リュックに入れておくだけでなく、普段の作業でも使える防刃手袋だ。
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