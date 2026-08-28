カプコンは8月28日、伝説のスタイリッシュアクション『デビル メイ クライ 5』に、オリジナル版の追加コンテンツを多数収録した決定版、Nintendo Switch 2 『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』のパッケージ版を発売。価格は3990円となる。なお、ダウンロード版は配信中だ。

『デビル メイ クライ5』は全世界での累計販売数が4000万本を超える人気シリーズの最新作。それぞれに個性豊かなバトルスタイルを持つ3人の悪魔狩人（デビルハンター）と最強のライバルを操作し、“スタイリッシュアクション”を存分に味わえる。国内外で数々のゲームアワードに輝いた名作を“いつでも・どこでも”60fpsの爽快なゲーム体験で楽しもう。

▼『Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition』 - Launch Trailer ｜Nintendo Switch 2

https://youtu.be/W5aVAZs2oqI

■『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』とは

●STORY

魔剣教団事件から数年後――。強大なる「魔」の侵攻が始まり、それを阻まんとするのは、伝説の悪魔の血を引くデビルハンター「ネロ」と「ダンテ」、そして今回の事件の依頼者でもある謎の男「V」。悪魔の侵攻にさらされる人間界、そして複雑に絡みあう彼らの運命は？

●3人の悪魔狩人（デビルハンター）と最強のライバル

・若きデビルハンター ネロ

移動式便利屋「デビル メイ クライ」で悪魔退治を生業とする青年。右腕には義手型兵装「デビルブレイカー」を装着している。ネロは剣に加えデビルブレイカーで敵を“掴む”ことができる。

敵を引き寄せたり、投げたりといったアクションに加えて、移動手段として活躍することも。さらにデビルブレイカーは電撃を放ったり、時を止めたり、とさまざまな性能を有している。戦略に富んだ戦い方が可能だ。

・最強の悪魔狩人 ダンテ

伝説級の強さを誇るデビルハンター。魔族でありながら人間界を救った英雄スパーダと、人間の女性エヴァの間に生まれた半魔の存在。

愛剣と2丁拳銃で戦うダンテは、敵を倒す事で剣に加えてガントレット、果てはバイクまで近接武器として使用可能だ。さらに“デビルトリガー”を発動すれば、魔人の姿へと変身し、強大な力と回復力を揮うことができる。

・三体の魔獣を使役する謎の男 V

今作で描かれる事件の発端となった仕事の依頼者。魔王討伐を目論む。Vは「シャドウ」「グリフォン」「ナイトメア」3体の使い魔を従えている。

V自身の戦闘力は乏しいが、使い魔を指揮してダメージを与え、悪魔たちが瀕死の状態になった時、Vが己の持つ杖で引導を渡すのだ。

・双子の兄にして最強の敵 バージル

ダンテの双子の兄にして、シリーズを通じてダンテたちの最大のライバル。大きな力を秘めた剣“閻魔刀（やまと）”を揮う。

スピーディで手数の多いアクションが特徴で、ダンテと同様に魔人の姿へと変身することもできる。

■いつでも・どこでも 60fpsの爽快なゲーム体験が楽しめる！

『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』は、TVモードはもちろん、携帯モードでも60fpsで滑らかに描画される。ハイスピードでハイテンションなアクションを“いつでも・どこでも”楽しもう。

■多数の追加コンテンツを収録した決定版！

「デビルハンターエディション」には、最強のライバルである“バージル”が使用できる「プレイヤーバージル」をはじめ、特別な武器コンテンツのほか、ゲームの楽しみを広げてくれるさまざまなコンテンツを余さず楽しむことができるお得な決定版となっている。

■25周年を迎えた「デビル メイ クライ」シリーズ

●カプコンのコメント

「デビル メイ クライ」シリーズは2026年8月23日に発売25周年を迎えました。ご支援誠にありがとうございます。そして、これからも変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

■Netflixでオリジナルアニメーション「Devil May Cry」シーズン2が配信中！

2025年4月にNetflixで配信され好評を博した「Devil May Cry」オリジナルアニメーション。本年5月より Netflixにて待望のシーズン2が配信中。この機会に、ぜひチェックしてみよう。さらに、「Devil May Cry」シーズン3（最終章）の制作も決定している。

【ゲーム情報】

タイトル：デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション

ジャンル：スタイリッシュアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：配信中（2026年5月12日）

パケージ版：発売中（2026年8月28日）

価格：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

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