ASRock「B550M Pro-A WiFi 6E」発売、1万4980円前後のAmazon専売AM4マザーボード

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるASRockブランドの新製品として、AMD B550チップセット搭載のMicroATXマザーボード「B550M Pro-A WiFi 6E」を8月28日に発売する。販売はAmazon専売で、価格は14,980円前後の見込み。AM4対応のB550マザーボードとして、手ごろな価格帯で最新の無線機能や高速ストレージ対応を求める自作ユーザーに向く製品だ。

B550M Pro-A WiFi 6Eの最大の特徴は、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3モジュールを標準で備える点だ。2.4GHz、5GHzに加えて6GHz帯も利用できるWi-Fi 6Eは、混雑を避けやすく低遅延な通信が期待できる無線規格だ。さらに8フェーズ電源設計を採用し、CPUへ安定した電力を供給する構成となるため、日常用途から軽いクリエイティブ用途まで幅広く使いやすいマザーボードだ。

拡張性も充実している。PCIe 4.0対応のHyper M.2により、高速なNVMe SSDを活用しやすく、ストレージ性能を重視するユーザーにも魅力がある。加えて、フロントとリアに最大5Gbps対応のUSB Type-Cポートを搭載し、外付けSSDや最新周辺機器との接続性を高めている。冷却面ではFan-Tastic Tuningに対応し、温度と静音性のバランスに応じてファン制御を調整できる点も特徴だ。

仕様はMicroATXフォームファクターで、CPUソケットはAM4、メモリはDDR4 DIMM×4、LANはGbE対応だ。拡張スロットにはPCIe Gen4 x16スロットを備え、ストレージはM.2のPCIe Gen4x4、PCIe Gen3x2、SATA3 6.0Gb/sに対応する。購入方法はAmazonでの専売となり、発売日は8月28日だ。