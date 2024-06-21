Wi-Fi 6E搭載で1万4980円！ ASRockのMicro ATXマザーボードがAmazon専売で登場

ASRockは8月28日、AMD B550チップセットを採用したMicro ATXマザーボード「B550M Pro-A WiFi 6E」の国内販売を開始した。販売はAmazon専売で、価格は14,980円。保証期間は2年間で、拡張性とコストバランスを重視する自作PCユーザー向けの製品だ。

B550M Pro-A WiFi 6Eは、AMD AM4ソケットに対応し、Ryzen 3000シリーズ、3000 Gシリーズ、4000 Gシリーズ、5000シリーズ、5000 GシリーズのデスクトップCPUをサポートする。8電源フェーズ設計と、IOインターフェースを覆うアルミニウムヒートシンクを備え、安定した動作と放熱性を意識した設計だ。

拡張面では、PCIe 4.0 x16スロットを1基、PCIe 3.0 x16スロットを1基、PCIe 3.0 x1スロットを2基備える。ストレージはHyper M.2 1基とM.2 1基、SATA3を4基搭載し、M.2スロットはツールレスで取り付けできる構造だ。メモリはDDR4 DIMMスロットを4基備え、最大128GB、最大4733+(OC)に対応する。サイズはおよそ幅244×奥行244mmのMicro ATX規格となる。

通信機能では、802.11axe準拠のWi-Fi 6EとBluetoothを搭載し、ギガビットLANも備える。USBは前面用のUSB 3.2 Gen1 Type-Cを含め、前面と背面の両方にType-Cポートを用意するほか、USB 3.2 Gen1 Type-AとUSB 2.0も多数装備する。DIY向け機能として、オートドライバインストーラーやポストステータスチェッカー、ASRock安心サポート＋も用意される。