ASRock、Intel対象製品購入でゲーム2本進呈　バンドルキャンペーン開催

ASRockは、Intel Z/B/HシリーズマザーボードとIntel対象CPU、またはIntel Arcグラフィックスカードを対象にしたゲームバンドルキャンペーンを、8月10日から9月13日まで実施中だ。購入後に応募すると、ゲーム引換えに必要なマスターキーが提供される仕組み。

今回のキャンペーンは、対象となるASRock製マザーボードとIntel CPUの組み合わせ、またはASRock指定のIntel Arcグラフィックスカード購入者が対象だ。景品はゲーム2本で、タイトルは「STAR WARS: Galactic Racer」と「Tomb Raider: Legacy of Atlantis」だ。特典は先着順で、上限に達し次第終了となるため、早めの購入と応募が重要になるという。

応募は1人1回までで、注文キャンセルや返品があった場合は無効となる。また、対象期間内であっても他のゲームバンドルキャンペーンとの併用はできないため、購入前に条件を確認する必要があるという。

ゲームの引換えに必要なマスターキーの引換え期間は2026年10月31日まで。購入後の特典受け取りまでに時間の余裕がある一方、キャンペーン自体は9月13日で終了するため、参加を検討するユーザーは期間内の手続きを忘れないよう注意したい。