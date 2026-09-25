ロジクールG「PRO X3 SUPERSTRIKE」予約開始！ 新ゲーミングデバイス5モデル登場
ソフマップは、ロジクールGの新ゲーミングデバイスの予約受付を公式通販サイトで開始した。対象となるのは、競技向けマウス「PRO X3 SUPERSTRIKE」、キーボード「PRO X2 RAPID」、ヘッドセット「PRO X3 LIGHTSPEED」、ゲーミングマウスパッド「PRO X CONTROL」、USBマイク「YETI 2」など。購入方法はソフマップの特集ページから予約する形だ。
注目の「PRO X3 SUPERSTRIKE」は、前モデル「PRO X2 SUPERSTRIKE」に続いてHITS（Haptic Inductive Trigger System）を採用する高性能ワイヤレスマウスだ。アクチュエーションポイントを10段階、ラピッドトリガーのリセットポイントを5段階、触覚フィードバックを6段階で調整でき、最大48,000DPI、8,000Hzのレポートレート、約135時間のバッテリー駆動に対応する。FPSのように瞬時のエイムや細かな入力が求められるジャンルで、操作精度を重視するユーザーに向く設計だ。
キーボードの「PRO X2 RAPID」は、ラピッドトリガー対応のメカニカルゲーミングキーボードだ。キーの作動点は0.1mmから4mmまで0.05mm単位で調整でき、8kHzのスキャンレートとUSBポーリングレートを備える。さらに、ストレイフ操作を支えるキーの優先順位（SOCD）にも対応しており、対戦シーンでの入力応答性を高めたいプレーヤーに適したモデルだ。加えて、軽量な操作感を求めるユーザーにも扱いやすい構成となる。
周辺機器としては、ゲーミングヘッドセット「PRO X3 LIGHTSPEED」、ロジクールG初のPROシリーズ・ゲーミングマウスパッド「PRO X CONTROL」、新型USBマイク「YETI 2」も登場する。いずれもロジクールGの最新モデルで、ソフマップの特集ページで予約を受け付けている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります