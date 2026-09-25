ロジクールG「PRO X3 SUPERSTRIKE」予約開始！ 新ゲーミングデバイス5モデル登場

ソフマップは、ロジクールGの新ゲーミングデバイスの予約受付を公式通販サイトで開始した。対象となるのは、競技向けマウス「PRO X3 SUPERSTRIKE」、キーボード「PRO X2 RAPID」、ヘッドセット「PRO X3 LIGHTSPEED」、ゲーミングマウスパッド「PRO X CONTROL」、USBマイク「YETI 2」など。購入方法はソフマップの特集ページから予約する形だ。

注目の「PRO X3 SUPERSTRIKE」は、前モデル「PRO X2 SUPERSTRIKE」に続いてHITS（Haptic Inductive Trigger System）を採用する高性能ワイヤレスマウスだ。アクチュエーションポイントを10段階、ラピッドトリガーのリセットポイントを5段階、触覚フィードバックを6段階で調整でき、最大48,000DPI、8,000Hzのレポートレート、約135時間のバッテリー駆動に対応する。FPSのように瞬時のエイムや細かな入力が求められるジャンルで、操作精度を重視するユーザーに向く設計だ。

キーボードの「PRO X2 RAPID」は、ラピッドトリガー対応のメカニカルゲーミングキーボードだ。キーの作動点は0.1mmから4mmまで0.05mm単位で調整でき、8kHzのスキャンレートとUSBポーリングレートを備える。さらに、ストレイフ操作を支えるキーの優先順位（SOCD）にも対応しており、対戦シーンでの入力応答性を高めたいプレーヤーに適したモデルだ。加えて、軽量な操作感を求めるユーザーにも扱いやすい構成となる。

周辺機器としては、ゲーミングヘッドセット「PRO X3 LIGHTSPEED」、ロジクールG初のPROシリーズ・ゲーミングマウスパッド「PRO X CONTROL」、新型USBマイク「YETI 2」も登場する。いずれもロジクールGの最新モデルで、ソフマップの特集ページで予約を受け付けている。