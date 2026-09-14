Seagateの24TB HDDが特価！「BarraCuda ST24000DM001」は9月23日まで

ソフマップは9月23日まで、公式通販サイト「ソフマップ・ドットコム」でSeagate製3.5インチ内蔵ハードディスク「BarraCuda ST24000DM001（24TB）」を期間限定特価で販売中だ。

「BarraCuda ST24000DM001」は、24TBの保存容量を備える3.5インチ内蔵HDDだ。写真や動画など容量の大きいデータの保存、複数ドライブを束ねる運用、バックアップ用途まで幅広く使えるのが特徴だ。インターフェースはSATA 6Gb/秒に対応し、回転速度は最大7200RPM、キャッシュ容量は512MBとなる。

さらに、Seagate独自の「Multi-Tier Caching（MTC）Technology」を搭載する点も見逃せない。複数のキャッシュ技術を組み合わせてデータフローを最適化し、アプリケーションの読み込み時間短縮や読取り/書込み性能の向上を図る設計だ。大容量化だけでなく、実用面での応答性も意識したモデルという。

期間は9月23日までとなっており、増設用ドライブやバックアップ用HDDを探しているユーザーにとって注目の機会だ。