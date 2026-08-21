iPhone 18 Pro、ケース買い替え不要かも　iPhone 17 Pro用をそのまま使える可能性

「iPhone 18 Pro」用とされるケース画像の一部 Xより

アップルが来月発売するとうわさのiPhone 18 Proは、現行モデルのiPhone 17 Pro用ケースがそのまま使える可能性がある。米メディアBloombergのMark Gurman記者がXで8月19日に伝えた。

Gurman記者によると、ケースメーカー大手のOtterbox製iPhone 18 Pro用ケースが、米家電量販店のBest Buyですでに販売されていたという。

まだ発表もされていない新型iPhoneのケースがAmazonなどではなく店頭に並ぶのはかなり早いが、注目すべきはそのパッケージの表記だ。パッケージにはiPhone 18 ProとiPhone 17 Proの両方に対応すると記載されており、両モデルでケースを使い回せることを示唆している。

Gurman記者はこのサイズ表記が正しいかどうかについてはコメントしていないが、これまでのうわさでもiPhone 18 ProシリーズはiPhone 17 Proシリーズとほぼ同じデザインだと伝えられており、Otterboxの表記と一致する。

一方で、大型モデルのiPhone 18 Pro Maxについては、バッテリー容量の増加にともない前モデルよりも厚く重くなると少なくとも2人のリーカーが主張している。もしそうなら、Pro Maxだけはケースの使い回しができない可能性もありそうだ。

毎年新型iPhoneに買い替えるたびにケース代もかかるのが悩みのタネだが、今年は手持ちのケースがそのまま使えるかもしれない。ただし確定情報ではないので、新型用ケースが要るか要らないかは発表を待ってから判断した方がよさそうだ。