篠原修司のアップルうわさ情報局 第2490回
iPhone 18 Pro、ケース買い替え不要かも iPhone 17 Pro用をそのまま使える可能性
2026年08月21日 20時00分更新
アップルが来月発売するとうわさのiPhone 18 Proは、現行モデルのiPhone 17 Pro用ケースがそのまま使える可能性がある。米メディアBloombergのMark Gurman記者がXで8月19日に伝えた。
Gurman記者によると、ケースメーカー大手のOtterbox製iPhone 18 Pro用ケースが、米家電量販店のBest Buyですでに販売されていたという。
まだ発表もされていない新型iPhoneのケースがAmazonなどではなく店頭に並ぶのはかなり早いが、注目すべきはそのパッケージの表記だ。パッケージにはiPhone 18 ProとiPhone 17 Proの両方に対応すると記載されており、両モデルでケースを使い回せることを示唆している。
Gurman記者はこのサイズ表記が正しいかどうかについてはコメントしていないが、これまでのうわさでもiPhone 18 ProシリーズはiPhone 17 Proシリーズとほぼ同じデザインだと伝えられており、Otterboxの表記と一致する。
一方で、大型モデルのiPhone 18 Pro Maxについては、バッテリー容量の増加にともない前モデルよりも厚く重くなると少なくとも2人のリーカーが主張している。もしそうなら、Pro Maxだけはケースの使い回しができない可能性もありそうだ。
毎年新型iPhoneに買い替えるたびにケース代もかかるのが悩みのタネだが、今年は手持ちのケースがそのまま使えるかもしれない。ただし確定情報ではないので、新型用ケースが要るか要らないかは発表を待ってから判断した方がよさそうだ。
Otterbox seems to think the iPhone 18 Pro will be able to fit inside of iPhone 17 Pro cases and vice versa. Also, Best Buy is already putting these on shelves. A little early. pic.twitter.com/13l7OWj5wX— Mark Gurman (@markgurman) August 19, 2026
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2493回
iPhoneアップル初の折りたたみ「iPhone Ultra」、米国以外は発売まで数ヵ月待ち？
-
第2491回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」有機ELパネル調達価格を約4割引き下げ?
-
第2491回
iPhoneアップル初の“可変絞りカメラ”、iPhone 18 Pro Maxのみ？
-
第2490回
iPhoneアップル、初の折りたたみiPhoneは2色展開か シルバーとダークブルー？
-
第2490回
iPhoneアップル、Siriのニュース対応で報道各社に150億円超支払いか
-
第2488回
iPhoneアップル、折りたたみiPhoneを2028年まで計画か 初代発売前に早くも第3世代のうわさ
-
第2487回
iPhoneアップル、セラミック製「Apple Watch」約7年ぶりに復活させる計画か
-
第2486回
iPhoneアップル「iPhone 17」早ければ今日にも値上げか
-
第2485回
iPhoneアップル新型Apple TVとHomePod mini、今秋ついに登場？
-
第2484回
iPhoneアップル初のタッチ対応MacBook、早ければ年末発売か
- この連載の一覧へ