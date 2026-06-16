つけっぱなしで睡眠も心拍も見てくれる　シャープ初のスマートリングが便利そう

体調変化、指先でわかる。
シャープは6月16日、同社初のスマートリング「からだメイト Ring」を発表した。7月9日に発売する。価格はオープン。
日常的に指に装着することで、バイタルデータや活動量、睡眠状態を計測する健康管理デバイス。SOXAIのセンシング技術を活用して開発した。計測結果はスマートフォンアプリ「からだメイト」で、スコアやグラフとして確認できる。
搭載するセンサーは、加速度センサー、光学式心拍センサー、血中酸素レベル用の赤色・赤外線センサー、皮膚温度センサーの4種類。心拍数や皮膚温度、歩数などの日常の動きに加え、睡眠時間や「浅い睡眠」「深い睡眠」「覚醒」といった睡眠中の状態も時系列で表示する。
有料プランも用意する。アプリ「からだメイト」の月額600円プランを利用すると、計測データやアプリに入力した食事内容をもとに、「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から管理栄養士監修のアドバイスを受けられる。
本体は幅6.7mm、厚み2.8mmで、重量はリングサイズにより2.1〜3.1g。外側にはチタニウム素材を使い、表面にはシチズン独自のデュラテクトコーティングを施した。傷に強く、日常の装着に向いた設計としている。
防水性能はIPX8で、水深100m相当の条件で試験を実施した。防塵性能はIP6Xだ。ハンドソープ、シャンプー、中性洗剤による洗浄に対応し、アルコール消毒液にも対応する。家事や入浴、ワークアウトなど、外さずに使う場面を想定した仕様だ。
バッテリーは1回の充電で最大14日間の連続使用が可能。ただし、常時装着し、スマートフォンの通信範囲内で使用し、睡眠8時間、1日10回の同期をした場合で、リングサイズ10〜13号の試算値となる。使用環境やサイズによって電池持ちは変わる。
リングサイズはUSサイズの4号から13号まで、全10種類を展開する。高精度にデータを取るには指に合ったサイズ選びが重要で、専用のサイジングキット（990円）も用意する。
対応OSはAndroid 14以上、iOS 17以上だ。BluetoothはCore 5.0に対応する。専用の充電台も付属する。
シャープは同日、初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」も発表している（参考記事）。腕時計型では摂取カロリーの自動測定、リング型では睡眠や体調の常時把握をそれぞれ担い、腕と指の2つで健康を支える格好になっている。
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